Szał po sukcesie Jana Habdasa na MŚ juniorów! Eksperci pieją z zachwytu

Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2023 w Whistler dopiero co się zaczęły, a reprezentanci Polski już zdążyli zachwycić kibiców i dziennikarzy z całego świata. Jeszcze kilka lat temu obawiano się, że gdy Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki zakończą karierę, nie znajdą się zawodnicy, którzy będą w stanie godnie ich zastąpić. Jan Habdas udowodnił jednak, że młode pokolenie polskich skoczków jest głodne sukcesów .

19-letni reprezentant klubu LKS Klimczok Bystra jeszcze przed konkursem stawiany był w roli faworyta do zdobycia medalu. Finalnie Habdas stanął na wysokości zadania i wywalczył dla naszego kraju brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów . Co ciekawe, jest to pierwszy medal zdobyty przez reprezentację Polski na tej imprezie od dziewięciu lat. Znakomicie spisali się także Kacper Tomasiak, który zajął ostatecznie czwarte miejsce, oraz Marcin Wróbel, który uplasował się na miejscu dziewiątym.