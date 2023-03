"Sytuacja życia" Andrzeja Stękały. Walczy o miejsce w drużynie

Andrzej Stękała: mówią, że jestem "lotnikiem"

- Cieszę się, że dostałem szansę na loty, bo to są fajne konkursy. Mówią, że jestem "lotnikiem", ale jednak, by pojechać na loty, to trzeba być w formie, żeby skakać naprawdę daleko. Myślę jednak, że coś jest z tym "lotnikiem". Wchodzę do konkursu, a przecież nie skaczę najlepiej. Gdybyśmy zeszli na mniejsze obiekty, to nie wydaje mi się, żeby mi się to udawało. Swoją gorszą dyspozycję nadrabiam po prostu lotem - opisywał Stękała, który ma przecież w dorobku brązowy medal mistrzostw świata w lotach.