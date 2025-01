Zawodnicy rywalizujący w Pucharze Kontynentalnym, który uznawany jest za "zaplecze" Pucharu Świata, na kolejne zawody cyklu pojechali do japońskiego Sapporo, gdzie zaplanowano trzy konkursy. Pierwszy z nich, przeprowadzony w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego, wygrał Norweg Robin Pedersen , który wyprzedził Roberta Johanssona i Fredrika Villumstada. W czołowej dziesiątce uplasowało się też dwóch Polaków: Maciej Kot był szósty, a Kacper Juroszek ósmy.

Na kolejny dzień zaplanowano dwa konkursy, które poprzedziła seria próbna. W tej błysnął Kot, który skoczył 132 m i o 3,3 pkt wyprzedził Niklasa Bachlingera. Niestety, doświadczony polski skoczek w samych zawodach już tak dobrze się nie prezentował. Wprawdzie był najwyżej sklasyfikowanym z "Biało-Czerwonych", ale 14. lokata po skokach na 125,5 i 130,5 m z pewnością go nie satysfakcjonowała. 18. był Tymoteusz Amilkiewicz, a do finałowej serii awansował także Kacper Juroszek, jednak finalnie został zdyskwalifikowany i zajął dopiero 30. miejsce.

Pierwszy konkurs wygrał Johansson, który w drugiej serii poszybował aż na 144 m. Wprawdzie to o 4,5 m bliżej niż rekord Okurayamy należący do Kamila Stocha, ale i tak była to najlepsza odległość w konkursie. I pozwoliła Norwegowi o 0,2 pkt wyprzedzić drugiego Markusa Muellera. Skład czołowej trójki uzupełnił triumfator pierwszych zawodów, Pedersen.