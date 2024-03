Świetny skok Zniszczoła, dobry Stocha. Komplet Polaków w konkursie

W sobotę na skoczni w Lahti mieliśmy okazję przekonać się, że piątkowe zmagania w konkursie indywidualnym dla Polaków powinny być jedynie bolesnym odchyłem od rzeczywistości, w której nasi zawodnicy prezentują przynajmniej przyzwoity poziom. Nasza kadra zakończyła zmagania na czwartym miejscu ze stratą niecałych 40 oczek do trzecich Niemców. Mogłoby być tej straty wyraźnie mniej, gdyby dwa równe i dobre skoki oddał Maciej Kot , który w pierwszej próbie sobie nie poradził.

Zniszczoł najlepszy. Komplet Polaków w konkursie

Poprawił się także Piotr Żyła, który z takimi skokami, jak wczoraj nie powinien mieć problemów z przejściem pierwszej serii. Nieco inaczej sytuacja wygląda z Maciejem Kotem, po którym nie jest pewne, czego można się spodziewać. Do Lahti przyleciał także Paweł Wąsek, który wrócił do rywalizacji w Pucharze Świata. Zapoznanie z obiektem w Lahti nie było dla niego udane. W niedzielne popołudnie cała piątka dostała kolejną szansę, ale najpierw trzeba było zakwalifikować się do konkursu.