Świetny skok Wąska, a potem lot Tomasiaka. Polak przed mistrzem olimpijskim
Konkurs drużyn mieszanych na skoczni normalnej był tym, do którego polscy kibice podchodzili z najmniejszymi nadziejami, jeśli chodzi o walkę o najwyższe lokaty. Jak się okazuje, słusznie. Reprezentacji Polski zajęła 11. miejsce i nie wystartuje w drugiej serii. Sytuację próbował ratować w czwartej grupie Kacper Tomasiak, który swoim skokiem na 100,5. metra uzbierał łącznie wyższą notę od nowego mistrza olimpijskiego - Philippa Raimunda.
Igrzyska Olimpijskie Milano-Cortina po latach prawdopodobnie będą wspominane przede wszystkim przez pryzmat jednego wydarzenia. W polskiej kadrze skoczków oficjalnie doszło do zmiany warty. Zgodnie ze słowami "umarł król niech żyje król" właśnie tak stało się w naszej drużynie, choć to oczywiście nie koniec rywalizacji.
Na skoczni normalnej Kamil Stoch spisał się jednak słabo, zajął dopiero 38. miejsce. Aż 37 lokat wyżej uplasował się Kacper Tomasiak, który w wieku ledwie 19 lat zdobył srebrny medal igrzysk olimpijskich. Kamil jako jeden z pierwszych popędził do nastolatka z gratulacjami jeszcze na skoczni.
Tomasiak przed Raimundem. Co za skok Polaka
Srebrny medal Tomasiaka był niespodzianką, ale taką, której część środowiska oczekiwało. Zupełnie inaczej kibice naszej kadry podchodzili do konkursu drużyn mieszanych na skoczni normalnej. Biało-Czerwoni wystartowali w składzie: Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz oraz Kacper Tomasiak.
Już po pierwszej serii nasza kadra zakończyła rywalizację, plasując się na rozczarowującym 11. miejscu. Nie sposób jednak wiele zarzucić Wąskowi i Tomasiakowi. Starszy ze skoczków wylądował na odległości 102,5. metra, a jego nota końcowa dała mu piętnaste miejsce w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej.
Zgodnie z oczekiwaniami zaprezentował się także Kacper Tomasiak. 100,5. metra w trudnych warunkach przy niezłych notach dało Tomasiakowi notę 136,5, a więc o prawie cztery punkty więcej, niż w dniu wczorajszym. Indywidualnie Polak plasował się na piątej lokacie, wyprzedzając tego, z którym dzień wcześniej przegrał.
Philipp Raimund po skoku na ledwie 98. metrów zapracował sobie na notę 134,2. Ten wynik dawał mu wirtualne dziewiąte miejsce. Prowadził brązowy medalista z konkursu indywidualnego - Ren Nikaido, który zgromadził blisko 142 oczka. Za nim plasowało się dwóch Słoweńców - Anze Lanisek i Domen Prevc.