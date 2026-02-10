Świetny skok Wąska, a potem lot Tomasiaka. Polak przed mistrzem olimpijskim

Konkurs drużyn mieszanych na skoczni normalnej był tym, do którego polscy kibice podchodzili z najmniejszymi nadziejami, jeśli chodzi o walkę o najwyższe lokaty. Jak się okazuje, słusznie. Reprezentacji Polski zajęła 11. miejsce i nie wystartuje w drugiej serii. Sytuację próbował ratować w czwartej grupie Kacper Tomasiak, który swoim skokiem na 100,5. metra uzbierał łącznie wyższą notę od nowego mistrza olimpijskiego - Philippa Raimunda.

Dwóch sportowców w zimowych strojach narodowych Polski i Niemiec okazuje wzajemny szacunek, ściskając sobie dłonie podczas ceremonii, w tle widoczne elementy skoczni narciarskiej.
Kacper Tomasiak i Philipp RaimundGrzegorz MomotPAP
Igrzyska Olimpijskie Milano-Cortina po latach prawdopodobnie będą wspominane przede wszystkim przez pryzmat jednego wydarzenia. W polskiej kadrze skoczków oficjalnie doszło do zmiany warty. Zgodnie ze słowami "umarł król niech żyje król" właśnie tak stało się w naszej drużynie, choć to oczywiście nie koniec rywalizacji.

Gromy spadają na Maciusiaka. Dobitna reakcja trenera Tomasiaka. "Nie ma potrzeby"

Na skoczni normalnej Kamil Stoch spisał się jednak słabo, zajął dopiero 38. miejsce. Aż 37 lokat wyżej uplasował się Kacper Tomasiak, który w wieku ledwie 19 lat zdobył srebrny medal igrzysk olimpijskich. Kamil jako jeden z pierwszych popędził do nastolatka z gratulacjami jeszcze na skoczni.

Tomasiak przed Raimundem. Co za skok Polaka

Srebrny medal Tomasiaka był niespodzianką, ale taką, której część środowiska oczekiwało. Zupełnie inaczej kibice naszej kadry podchodzili do konkursu drużyn mieszanych na skoczni normalnej. Biało-Czerwoni wystartowali w składzie: Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz oraz Kacper Tomasiak. 

Już po pierwszej serii nasza kadra zakończyła rywalizację, plasując się na rozczarowującym 11. miejscu. Nie sposób jednak wiele zarzucić Wąskowi i Tomasiakowi. Starszy ze skoczków wylądował na odległości 102,5. metra, a jego nota końcowa dała mu piętnaste miejsce w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej.

Gorąco po medalu Tomasiaka. Norweski skandalista nie wytrzymał. Grzmi o skandalu

Zgodnie z oczekiwaniami zaprezentował się także Kacper Tomasiak. 100,5. metra w trudnych warunkach przy niezłych notach dało Tomasiakowi notę 136,5, a więc o prawie cztery punkty więcej, niż w dniu wczorajszym. Indywidualnie Polak plasował się na piątej lokacie, wyprzedzając tego, z którym dzień wcześniej przegrał.

Philipp Raimund po skoku na ledwie 98. metrów zapracował sobie na notę 134,2. Ten wynik dawał mu wirtualne dziewiąte miejsce. Prowadził brązowy medalista z konkursu indywidualnego - Ren Nikaido, który zgromadził blisko 142 oczka. Za nim plasowało się dwóch Słoweńców - Anze Lanisek i Domen Prevc.

Dwóch sportowców w zimowych kurtkach i czapkach gryzie złote medale, trzymając je na niebieskich wstążkach. Na twarzach widoczne emocje oraz radość ze zwycięstwa.
Kacper Tomasiak i Phillip Raimund na podium po konkursie olimpijskim na skoczni normalnejTOBIAS SCHWARZ / AFPAFP
Mężczyzna ubrany w białą kurtkę i czerwoną czapkę stoi na pierwszym planie, w tle kilka osób również w zimowych ubraniach i czerwonych czapkach, fragment kurtki jednej osoby ozdobiony godłem Polski.
Maciej MaciusiakFoto OlimpikAFP
Uśmiechnięty sportowiec w białej kurtce z narodowym godłem Polski i czerwonej czapce, unoszący ręce w geście radości, na tle skoczni narciarskiej.
Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskimJAVIER SORIANOAFP
