Kubacki atakował, ale to nie wystarczyło. Słaba sobota Polaków w Oslo

W drugiej serii Kubacki włączył tryb ataku, lądując na 135. metrze. Pozwoliło mu to końcowo zająć jednak tylko 9. miejsce ze stratą 18,3 pkt do zwycięzcy. Fatalną drugą próbę oddał Żyła (106,5 m), choć w dużej mierze usprawiedliwiają go warunki wietrzne. Tuż po wyjściu z progu otrzymał duży podmuch, który mocno mu przeszkodził. Mimo to otrzymał od systemu -1 punkt zamiast rekompensaty. Mistrz świata ze skoczni normalnej ostatecznie wyprzedził tylko Constantina Schmida.