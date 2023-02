Pokusił się też o krótką analizę sytuacji. " Totalnie nie grała u mnie pozycja najazdowa . Jeździłem z tyłu, przez co brakowało dobrej rotacji na progu. Przy tych prędkościach i oporach, jakie są w powietrzu, trzeba być dobrze zbalansowanym na rozbiegu. Musi być też energia na progu, by pojawiła się rotacja. Wtedy można walczyć w lotach" - wyjaśnił.

Kamil Stoch na spacerze z Ewą Bilan-Stoch. "[Żona] mówi mi czasem, że każdy ma zdjęcie ze mną, tylko nie ona. Nadrobiłem!"

Raz na jakiś czas Kamil Stoch udostępnia fanom bardziej osobiste fotografie, nie ze skoczni ani z treningów. Tym razem pochwalił się fotką z żoną, Ewą Bilan-Stoch . "Na czas ferii w Małopolsce dostałem dzień wolnego. Nie ma to jak wyjść na pole . A Wy wolicie zamulać w domu? Relaks z żoną. Tylko kto robił zdjęcia? Rozwiązanie zagadki na stories" - napisał w opisie do ujęcia. A dalej dodał:

Wystarczyło jedno wyrażenie, by wywołać... kontrowersje i gorącą dyskusję. Chodzi o użycie typowego dla małopolskich regionów sformułowania "wyjść na pole". "Kamilu, na dwór", "Gdybym miał taką pogodę i widoki, to też bym wychodził na...dwór", "Tylko ja tam nie widzę pola?", "Ja tam wychodzę na dwór", "Ludzie to by się kłócili: pole, dwór. Najważniejsze by to było na zewnątrz" - komentują fani.