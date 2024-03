Świetne wieści z Planicy tuż przed konkursem. Polak w ścisłej czołówce

Trochę później na belce pojawił się Żyła, ale nie nawiązał do wyczynu z kwalifikacji. Tym razem zanotował 204 metry i zakończył serię na 24. lokacie.

Aleksander Zniszczoł nie przestaje zachwycać. Szósty w serii próbnej

Zajc, Huber i Kraft skakali z ósmej belki, dzięki czemu dostali aż 27,1 pkt rekompensaty w stosunku do zawodników ruszających z 11. rozbiegu. Wszystko z powodu wzmagającego się wiatru pod narty. Najpierw skrócono belkę do 10., ale Prevc skoczył z niej 224 metry, co zaniepokoiło jury.