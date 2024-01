Świetne wieści przed konkursami w Wiśle, dyrektor ogłasza. Zwrot w kilka dni

Zakończył się 72. Turniej Czterech Skoczni, a przed skoczkami narciarskimi pierwszy w historii "PolSKI Turniej", w ramach którego odbędzie się pięć konkursów na polskiej ziemi. W najbliższy weekend karuzela Pucharu Świata przeniesie się do Wisły, w środku następnego tygodnia zawita do Szczyrku, a 20 i 21 stycznia - do Zakopanego. Na obiekcie im. Adama Małysza w sobotę odbędą się zawody duetów, a w niedzielę indywidualne.