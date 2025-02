Świetne wieści. Polski medalista z Pjongczangu wraca na skocznię

Już wcześniej pojawiły się problemy z kolanem przy pełnym zgięciu. Kiedy te objawy nie ustawały, w październiku przeszedłem badanie rezonansem magnetycznym. To wykazało lekkie pęknięcie w łękotce. W listopadzie miałem spotkanie z doktorem Krzesimirem Sieczychem, by ustalić, czy mogę z tym skakać zimą. Wtedy na jednym z treningów nieprzyjemnie przeskoczyło mi coś w kolanie. To spuchło. Lekarz zalecił mi operację, którą przeszedłem na początku grudnia. Okazało się, że łąkotka była o wiele bardziej zniszczona niż przewidywali. Jedna jej część była już w innym miejscu w kolanie. To była tak zwana rączka od wiaderka. Przez to musiałem mieć więcej szwów

~ opowiedział Łukaszczyk o okolicznościach kontuzji, w rozmowie z Interia Sport.