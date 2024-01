Thomas Thurnbichler: walczą o medale i dla mnie to nie jest niewiarygodne

- Olek i Piotrek są naprawdę bardzo dobrymi lotnikami. Pokazali to już w ubiegłych sezonach. Wierzę, że zrobiliśmy prawdziwy krok do przodu i znaleźliśmy to, czego nam brakowało po przedpołudniowych treningach. Chłopcy już od pierwszego skoku pokazywali się z bardzo dobrej strony, a w drugich próbach tylko to potwierdzili. Szkoda tylko, że Piotrkowi nie siadł telemark w tej ostatniej próbie - mówił Thurnbichler.