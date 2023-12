Świetne informacje od norweskiego skoczka. Na to czekali wszyscy kibice

Zostałem wypisany ze szpitala w Lozannie. Ogromne podziękowania dla służb ratowniczych na skoczni, załogi helikoptera i personelu szpitala. To oni sprawili, że sytuacja, która była zła, stała się na tyle dobra, na ile to możliwe. Boli mnie każdy mięsień, momentami doskwiera wstrząśnienie mózgu. W szpitalu monitorowano jednak krwotok w mózgu i są pewni, że mogę lecieć do domu. Dziękuję za wsparcie i otrzymane wiadomości. Teraz czas na odpoczynek

~ napisał Ringen.