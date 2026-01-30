Świetna próba Kubackiego, nagle taki skok Żyły. Polacy blisko elity. Potem spory zawód

Do oficjalnej inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich, odbywających się tym razem w północnej Italii, pozostał równo tydzień - a tymczasem pierwsze popisy skoczków w ramach ZIO obejrzymy już dzień po ceremonii otwarcia.

Nim to jednak nastąpi czekać nas będą jeszcze zawody Pucharu Świata w Willingen na skoczni K-130 (HS 147). Do Niemiec wybrała się zaś w tym przypadku całkiem pokaźna grupa polskich zawodników, choć osłabiona przez nieobecność olimpijczyków - Stocha, Wąska i Tomasiaka.

Puchar Świata w Willingen. Żyła blisko podium podczas pierwszego treningu

30 stycznia, krótko przed godz. 14.00 (i z półgodzinnym opóźnieniem), na Muhlenkopfschanze rozpoczął się oficjalny trening poprzedzający piątkowy konkurs mikstów oraz sobotnio-niedzielne zmagania indywidualne. Spośród "Biało-Czerwonych" jako pierwszy zasiadł na belce Aleksander Zniszczoł i oddał skok o długości 139 m, co było naprawdę udaną próbą, zwłaszcza w niespokojnych warunkach.

Po pewnym czasie w dół najazdu ruszył Klemens Joniak, przed skokiem którego obniżono belkę - na pozycję numer 7. 20-latek wylądował ostatecznie po osiągnięciu dystansu równego 121 m. Następnie swoich sił spróbował Dawid Kubacki - zapisał przy swym nazwisku 144,5 pkt, więc był to przyjemny dla oka pokaz formy.

Dosłownie po chwili u szczytu skoczni pojawił się Maciej Kot - i uzyskał on odległość 121,5 m, a więc mniej więcej tyle, co wcześniej Joniak. Ostatni na liście wśród podopiecznych Macieja Maciusiaka był Piotr Żyła - on uzyskał przy swym występie 146 m, odlatując najdalej spośród Polaków.

Pierwsze miejsce w treningowej klasyfikacji zajął ostatecznie Ren Nikaido, który skoczył 148 m, drugi był Kristoffer Eriksen Sundal (146 m), a podium uzupełnił Johann Andre Forfang (142,5 m). Godny odnotowania był też wynik Benjamina Oestvolda, który poleciał najdalej - 150 m - ale zdołał zająć "tylko" czwartą lokatę.

Żyła był za to piąty, a w czołowej dziesiątce, na miejscu dziewiątym, zmieścił się Kubacki. Reszcie "Biało-Czerwonych" nie poszło już tak dobrze - Zniszczoł był 27., Kot 38., a Joniak 48.

Puchar Świata w Willingen. Polacy nie skakali już tak daleko

Bezpośrednio po pierwszym treningu rozpoczęła się druga seria ćwiczeń zawodników - i w jej trakcie Zniszczoł już nie zdołał dobić do punktu K. Ba, zabrakło mu do niego całych siedmiu metrów, więc nie była to dla niego najszczęśliwsza próba. Joniak osiągnął dokładnie taki sam dystans - 123 m.

Zdecydowanie lepiej spisał się Kubacki. Nasz wielki mistrz poszybował 132 metry, co poskutkowało piątą lokatą. Co ciekawe, tuż po próbie 35-latka rywalizacja została przerwana. Wszystko ze względu na szalejący wiatr.

Mimo to rywalizacja z delikatnymi przerwami toczyła się dalej. Kilka chwil później na belce zasiadł Maciej Kot. Ten wylądował jednak wyjątkowo szybko uzyskując 108,5 m. Po odjęciu punktów za wiatr plasował się dopiero na 24. miejscu. Nie najlepiej względem pierwszego treningu zaprezentował się także Żyła, 123 metry i 13. pozycja.

Drugi trening padł łupem Domena Prevca, który skoczył aż 148 metrów. Druga lokata przypadła Stefanowi Krafowi (147,5 m), natomiast trzecie miejsce zajął Benjamin Oestvold (140 m).

W TOP10 tym razem obyło się bez polskich skoczków. Najlepszym z naszych okazał się Dawid Kubacki (12. miejsce). Nieco niżej był Joniak (23. miejsce), a tuż za nim Żyła (24. miejsce). Bez punktów zmagania zakończyliby Zniszczoł (36. miejsce) i Kot (43. miejsce).

Puchar Świata w Willingen. Piątkowy mikst bez Polaków

Zawody drużyn mieszanych w Willingen mają się planowo rozpocząć w piątek o godz. 16.10 - niestety bez udziału polskiej ekipy. Mimo to emocji jednak z pewnością nie zabraknie, toteż zachęcamy do śledzenia zmagań w Niemczech wraz z Interią Sport w ramach relacji tekstowej na żywo:

Aleksander Zniszczoł Marcin Golba/NurPhoto AFP

Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Maciej Kot Richard A. Brooks / AFP AFP

