Świątek "przyjęła ofertę". Stoch nie mógł milczeć. Słyszała to cała Polska

Nazwisko Igi Świątek w ostatnim czasie nadspodziewanie często pada nie w związku z rywalizacją na korcie, a w kontekście skoków narciarskich. Nasza wiceliderka rankingu WTA żywo reagowała na to, co działo się podczas igrzysk olimpijskich na obiektach w Predazzo, gratulując kolejnych sukcesów Kacprowi Tomasiakowki, a później także Pawłowi Wąskowi. Ale na tym nie koniec.

Ostatnio szerokim echem odbiła się wypowiedź 6-krotniej mistrzyni Wielkiego Szlema, w której przedstawiła rady dla naszego 19-letniego skoczka podczas łączenia z Eurosportem.

- Te kolejne miesiące będą dla niego ważne. Ważne, by miał wokół siebie odpowiednie wsparcie i ludzi, którzy pokażą mu drogę [...] Mam nadzieję, że w narciarstwie znajdą się tacy. Nie jestem w tym środowisku, ale mieliśmy już wybitnych sportowców w tej dyscyplinie - powiedziała Iga Świątek.

- Ja sama po pierwszym sukcesie byłam trochę zagubiona, nie wiedziałam, czy nie powinnam wykorzystywać każdego dnia, żeby sukces przerodzić w sukces biznesowy. Straciłam przez pewien czas koncentrację na tym, by w 100 proc. być zaangażowaną w trening, wtedy zresztą pomógł mi mój team i psycholog. Więc ważne, by miał ludzi, którzy go dobrze pokierują - dodała, odwołując się do własnych doświadczeń.

Iga Świątek wprost o skokach narciarskich. Kamil Stoch i Dawid Kubacki odpowiedzieli

Co ciekawe, Iga Świątek w przeszłości jasno dała już do zrozumienia, że skoki narciarskie wykraczają daleko poza jej sferę zainteresowań i na dobrą sprawę nie bardzo wie, o co w nich chodzi. A było to w 2023 roku, tuż po jej zwycięstwie nad Hiszpanką Crisitną Bucsą w 3. rundzie Australian Open. Internauci żartowali wówczas, że Polka chciała błyskawicznie uporać się z rywalką, by... zdążyć na transmisję z Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Po meczu została więc zapytana, czy wolałaby obejrzeć rywalizację na słynnej Okurayamie czy też mecz z udziałem Huberta Hurkacza. A jej odpowiedź była jednoznaczna.

- Szczerze mówiąc myślę, że zazwyczaj po meczach wybieram odcięcie się od sportu. Jakiegokolwiek. Więc przykro mi. Ale generalnie my wszyscy siedzimy w sporcie, więc jak coś się dzieje takiego na świecie, co jest naprawdę ważne i Polacy osiągają sukcesy, to ja zawsze się o tym dowiem. Więc powodzenia wszystkim. Myślę, że raczej obejrzę "Hubiego", bo generalnie skoków za bardzo nie ogarniam. I po prostu oglądam, za bardzo nie wiedząc, na co patrzę - wyznała Iga Świątek.

W nawiązaniu do tych słów natychmiast otrzymała od reportera ofertę dotyczącą wizyty w studiu towarzyszącemu zmaganiom skoczków, którą z uśmiechem na twarzy przyjęła. - Przydałoby się trochę edukacji, jak najbardziej - powiedziała z humorem.

Jej słowa za pośrednictwem dziennikarzy błyskawicznie dotarły do naszych reprezentantów ze skoczni, którzy odpowiedzieli najlepszej polskiej tenisistce w żartobliwym tonie. Jednym z zawodników poproszonych o komentarz przed kamerą był Kamil Stoch.

- W sumie to ja sam nie ogarniam. Ja tylko mam zapiąć narty i jechać. Później mi pokazują, który jestem. Tak że spoko Iga, wszyscy to mamy - wypalił Kamil Stoch, szeroko się uśmiechając.

Dawid Kubacki natomiast zwrócił się do Igi Świątek z krótką lekcją, a także poradą. - To jest najprostsze. Nieważne jak, byle na sam dół. Dwa razy na sam dół i wtedy przynajmniej w teorii powinno się wygrać. Odkąd mamy przeliczniki, trochę to inaczej wygląda. Na początek, dla załapania, to proponuję pooglądać na VHS-ach, pozgrywać konkursy i wtedy to jest taka kwintesencja skoków, a teraz z przelicznikami trochę ciężej to zrozumieć - powiedział "Mustaf".

