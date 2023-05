- Podczas środowego posiedzenia, Rada FIS podjęła decyzję, iż zakaz startu w zawodach dla sportowców z Rosji i Białorusi pozostaje w mocy i będzie obowiązywał do odwołania - przekazał na Twitterze portal Skijumping.pl.

Po wybuchy wojny, do jakiego doszło po rosyjskiej agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego ubiegłego roku, FIS była krytykowana za brak szybkiej decyzji w sprawie zawieszenia zawodników z kraju rządzonego przez Władimira Putina oraz wspierającej go Białorusi. Ostatecznie 1 marca działacze federacji zdecydowali o wykluczeniu ich z zawodów organizowanych pod własną egidą .

Skoki narciarskie. FIS podtrzymuje zakaz występów dla Rosjan i Białorusinów

Początkowo zakaz dla Rosjan i Białorusinów obowiązywał do końca sezonu 2021/22. Później został przedłużony i wciąż będzie obowiązywał, aż do odwołania, co wobec dramatu wciąż rozgrywającego się za naszą wschodnią granicą, zdaje się być jedynym racjonalnym wyjściem.