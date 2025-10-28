W skrócie Kacper Tomasiak zachwycił świat skoków narciarskich, zajmując ósme miejsce w debiucie w Letnim Grand Prix w Klingenthal.

18-latek pokonał tremę, rozdawał autografy i pozował do zdjęć, zdobywając uznanie zarówno kibiców, jak i trenerów.

Tomasiak podkreśla znaczenie stabilności w swoich skokach, a mimo problemów z okazywaniem emocji, emocjonuje całą sportową Polskę.

Kacper Tomasiak bez dwóch zdań był objawieniem finału Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Klingenthal. Ten 18-latek bez kompleksów wszedł do wielkiego skokowego świata, pokazując się z bardzo dobrej strony.

Jego skoki były bardzo dobre i stabilne. Nawet, jak popełniał błędy, to potrafił odlatywać. Spiker, co rusz, podkreślał, że mamy do czynienia z przyszłą wielką gwiazdą tego sportu.

Maciej Maciusiak ma powody do zadowolenia. Pierwszy z polskich nastolatków już wyskoczył, za nim pójdą kolejni

Już dawno żaden polskich nastolatek nie zrobił takiego wrażenia w świecie skoków, a jeśli dodamy, że Tomasiak był debiutantem w zawodach najwyższej rangi, to tylko trzeba się cieszyć, bo możemy być spokojni o przyszłość tej dyscypliny sportu w kraju.

- Mówiliśmy o tym, że mamy dobrą młodzież. Trzeba było tylko dać jej czas. Teraz wyskoczył jeden z nich - Kacper. Wrócił po przerwie po upadku w Zakopanem i jakby mu się coś przestawiło. Zaczął skakać fenomenalnie. Wygląda wyśmienicie. Skacze bardzo naturalnie i niewiele u niego trzeba zmieniać. Nawet, jak popełni błąd, to wiele mu daje to, że skacze na luzie. Wielkie brawa dla niego. Będę czekał na kolejnych młodych skoczków - Łukasza Łukaszczyka, Szymka Byrskiego, czy Szymka Sarniaka - mówił Maciej Maciusiak, trener kadry naszych skoczków.

Sam Tomasiak, który w niedzielny konkursie mikstów nie speszył się nawet tym, że w Klingenthal potwornie wiało, a on przed skokiem był ściągany z belki, podkreśla, że cały czas stara się dążyć do tego, by jego skoki były jak najlepsze.

- Na razie cieszę się z tego, że one są bardzo stabilne. Na tym można budować jeszcze coś więcej. Nawet, jak oddam gorszy skok, to i tak wciąż jest dobry - podkreślał.

Kacper Tomasiak zdradził, że ma problem z okazywaniem emocji

Tomasiak był zadowolony z tego, że miał okazję debiutować w LGP, bo to będzie dla niego cenne doświadczenie przed debiutem w Pucharze Świata. Na ten moment trener Maciusiak to właśnie od niego powinien zaczynać ustalanie składu na skandynawskie tournee - Lillehammer, Falun i Rukę.

Na pewno przy okazji Pucharu Świata będzie o wiele więcej tego całego szumu, ale myślę, że już teraz dobrze sobie z tym poradziłem. Nie ukrywam, że zebrałem gratulacje w kadrze za ten debiut. Telefon też się solidnie grzał. Cieszę się z tego, że ludzie tak przeżywają moje występy, ale ja z kolei staram się skupiać na tym, co mam robić i nie rozpraszać się za bardzo. Mam problem z okazywaniem emocji i dlatego ich po mnie widać, ale uwierzcie mi, że one w środku naprawdę są duże

Kiedy dziennikarze porównali go słynnego "Człowieka Maski", czyli Fina Janne Ahonena, ten szczerze odpowiedział: - Nawet go nie pamiętam.

Tomasiak to teraz gorące nazwisko w świecie skoków. 18-latek nie ma jeszcze sponsora, ale trwają rozmowy.

- Raczej coś się pojawi na moim kasku. Ne pewno będę musiał się zorientować, jak to wygląda, jeśli chodzi o finanse. Na razie zajmują się tym rodzice - zakończył.

Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

