W rozmowie z "Onetem" Hannawald dość obrazowo mówi, że "Stoch wciąż ma głowę nad powierzchnią wody", natomiast niepokoi go forma reszty naszej kadry. Jego zdaniem fakt, że skoczek z Zębu musi dźwigać na sobie oczekiwania kibiców, może źle wpłynąć na morale w drużynie.

- W tym momencie wygląda to tak, że Kamil skacze za wszystkich i ciężar występów całej kadry spoczywa na jego ramionach. To może mieć bardzo zły wpływ na morale waszej drużyny - uważa były znakomity skoczek.





Przed Turniejem Czterech Skoczni Sven Hannawald jest zdania, że jeśli problem w polskiej kadrze dotyczy np. testowania nowych materiałów, czego nie widać na pierwszy rzut oka, to wtedy "Biało-Czerwonym" uda się szybko odzyskać odpowiednią dyspozycję. Gorzej, jeśli to kłopoty z przygotowaniem fizycznym.



- Z tego rodzaju kryzysów nie wychodzi się z dnia na dzień, trzeba to robić krok po kroku. Mam nadzieję, że wasi skoczkowie sobie z tym poradzą i wrócą do formy z minionych sezonów - mówi Niemiec w rozmowie z "Onetem".