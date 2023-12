Zdaniem Svena Hannawalda polski sztab mógł nieco przespać ostatnią fazę przygotowań do zimy. Dopiero kiedy zorientował się, jak inne kraje odjechały, to ruszyła praca w drużynie.



Polscy skoczkowie mieli słaby początek sezonu Pucharu Świata. W Ruce niemal nie istnieli. To był występ do zapomnienia. Dobrych skoków było jak na lekarstwo, a do tego do dwóch naszych skoczków - Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł - znalazło się w gronie czterech zawodników, którzy nie awansowali do konkursu.

Piotr Żyła po konkursie w Klingenthal: Cierpliwie będę robił swoje. WIDEO / PZN / PZN

Skoki narciarskie. Sven Hannawald był w szoku, jak zobaczył Polaków

- Byłem zszokowany tym, co zobaczyłem, bo mam inne wspomnienia z polską drużyną. Zawsze odnosili sukcesy. Na to, co się stało, mogło wpłynąć wiele zmian, do jakich doszło przed sezonem w sprzęcie. A może po prostu doszli do wniosku, że wszystko jest w porządku. Dopiero kiedy zauważyli, że w wielu krajach działa to inaczej, to pojawił się moment, w którym zrozumieli, że trzeba się zabrać do pracy - mówił Sven Hannawald, znakomity przed laty skoczek, który był wielkim rywalem Adama Małysza, a obecnie jest ekspertem w stacji ARD.

- Myślę, że polską drużynę dotknęło to o wiele bardziej niż inne reprezentacje, ale powoli widać, że wracają na dobre tory. Pokazał to już piątek w Klingenthal. W sobotę też było o wiele lepiej niż w czterech poprzednich konkursach - dodał Niemiec.

Zauważył on też, że na Rukę trzeba patrzeć trochę inaczej, bo tam nasza ekipa przyjechała dotknięta chorobami. Organizmy nie były w pełni sił.



Mam nadzieję, że polscy skoczkowie zaczną rosnąć z konkursu na konkurs i jeszcze będzie pozytywnie dla nich. Głównie jeśli chodzi o Kamila Stocha. Trochę mnie to bolało, jak widziałem, co wyprawiał na skoczni. Mam nadzieję, że odnajdzie właściwą drogę. I znowu zacznie pokazywać skoki z czasów, kiedy wygrywał ~ powiedział Hannawald.

Wskazał, dlaczego Niemcy i Austriacy tak odskoczyli światu

Zapytany o to, czy problemem polskiej kadry jest też to, że mamy najstarszą drużynę w stawce, odparł: - Tak. Zaawansowany wiek w sporcie zawsze wiąże się z ryzykiem, ale mimo tego można funkcjonować w sporcie na wysokim poziomie. Nowe pomiary mogą być trochę kłopotliwe dla takich zawodników, ale można się dostosować. Tu jednak chodzi o rzeczy bardziej związane ze skokiem niż ze sprzętem. Oczywiście ten zawsze będzie odgrywał dużą rolę. Nowe pomiary w pewnym stopniu przywróciły to, że teraz bardziej o skoku decyduje jego technika. Na tym powinny się teraz skupić wszystkie kraje.

Najwyraźniej lekcję tę odrobili Niemcy i Austriacy. Oni zdominowali początek sezonu.



Podstawą filozofii skoku w Austrii, a także w Niemczech, gdzie w ostatnich latach prym wiodą austriaccy trenerzy, jest większa dynamika. I od czasów, kiedy skakałem razem z Adamem Małyszem, niewiele się pod tym względem zmieniło. Ta podstawowa filozofia skoku w naturalny sposób sprawia, że ktoś jest dobry. Może nawet bardziej niż samo złożenie się do skoku i lot w powietrzu. I każdy musi się tego nauczyć ~ zakończył Hannawald.

Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Sven Hannawald / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL

Kamil Stoch / PZN/Tadeusz Mieczyński / materiały prasowe

Dawid Kubacki / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL