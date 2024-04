Ryoyu Kobayashi stawał na rozbiegu trzykrotnie. Za każdym razem poprawiał rezultat. Początkowo uzyskał 259 m, później 282 m, aż w końcu - 291 m. To nieoficjalny rekord świata . Wiadomość o wyczynie błyskawicznie obiegła światowe media.

Hannawald wchodzi w polemikę z FIS. Ale jednocześnie stawia przestrogę

- Miałem wrażenie, że wszystkie osoby z mojej książki adresowej przesłały mi link do filmu z tym skokiem - mówi Sven Hananwald, jeden z najlepszych skoczków narciarskich XXI wieku, cytowany przez szwajcarski "Blick".

Kobayashi to 27-latek. Jest obecnie dokładnie w tym wieku, w którym Hannawald osiągał największe sportowe sukcesy. - Myślę, że on pierwszy powie: Chłopaki, było fajnie, ale nie mamy jeszcze 300 metrów - prognozuje niemiecka legenda.

Jednocześnie formułuje jednak przestrogę: - Docieramy do momentu, w którym trzeba zachować czujność. Jeśli warunki nie są odpowiednie, musisz się wycofać.

Kobayashi bez oficjalnego rekordu świata. Numerem jeden w rejestrach pozostaje Kraft

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) nie wpisuje skoku Japończyka do oficjalnych rejestrów . Rekordem świata pozostaje zatem odległość uzyskana przez Austriaka Stefana Krafta - 253,5 m.

- To nie ma żadnego sensu - uważa Hannawald. Jego zdaniem, FIS jest organizatorem zawodów, ale nie... organizatorem oficjalnych rekordów świata. Przekonuje, że od tej pory historyczne wyniki powinny trafiać do Księgi Rekordów Guinnessa.

Hannawald to m.in. dwukrotny mistrz świata w lotach narciarskich (2000 i 2002). Jego rekord życiowy wynosi 220 m. W 2002 roku wygrał 50. Turniej Czterech Skoczni, jako pierwszy w dziejach triumfując we wszystkich konkursach. Do dzisiaj pozostaje ostatnim niemieckim zwycięzcą tej prestiżowej imprezy.