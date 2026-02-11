Sukces Tomasiaka, a tu taki ruch Kubackiego. Oddał medal. Sam ogłasza

Cała sportowa Polska żyje obecnie ogromnym sukcesem Kacpra Tomasiaka, który w wieku 19 lat - nie mając jeszcze na koncie podium w zawodach Pucharu Świata - wywalczył w poniedziałek srebrny medal w Predazzo na tegorocznych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Coritina. A tym samym pobił rekord, zostając najmłodszych sportowcem z naszego kraju który sięgnął po "krążek" podczas zimowej imprezy czterolecia.

Jak z bliska wygląda prawdziwy olimpijski medal? O tym fani skoków narciarskich mogą przekonać się na własnej skórze. A to wszystko dzięki Dawidowi Kubackiemu, który zdecydował się - na kilka tygodni - oddać swoje dwa medale na poczet wystawy zorganizowanej przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Skoki narciarskie. Medale Dawida Kubackiego w muzeum. Tam można je oglądać

O wyjątkowym geście naszego 35-letniego reprezentanta poinformowała wspomniana placówka oraz sam zainteresowany.

- Dziś Muzeum Sportu odwiedził Dawid Kubacki - polski skoczek narciarski, trzykrotny olimpijczyk, dwukrotny brązowy medalista olimpijski - indywidualnie (2022) i drużynowo (2018). Medale olimpijskie Dawida będziecie mogli zobaczyć na wystawie czasowej "Biało-Czerwoni na białych arenach. Polacy na zimowych igrzyskach olimpijskich", która przypomina najważniejsze momenty z występów naszych reprezentantów, a przede wszystkim ich sukcesy - przekazano w oficjalnym komunikacie, opublikowanym we wtorkowy wieczór przez oficjalne konta Dawida Kubackiego oraz Muzeum Sportu.

- Dawid zwiedził także Muzeum wraz z Aleksandrą Czechowicz-Woźniak, Dyrektorem Muzeum Sportu i Turystyki i Martą Marek, autorką wystawy "Biało-Czerwoni na białych arenach. Polacy na zimowych igrzyskach olimpijskich". Wystawa czynna do końca marca 2026 roku - czytamy dalej.

Wspomniany medal drużynowy Dawid Kubacki wywalczył w 2018 roku w Pjongczangu wraz z Maciejem Kotem, Stefanem Hulą oraz Kamilem Stochem. Cztery lata później stanął już na podium sam w Pekinie, podobnie jak w tym roku Kacper Tomasiak na normalnej skoczni, choć z brązowym krążkiem na szyi. Był to jedyny medal dla biało-czerwonej ekipy na tamtej imprezie.

