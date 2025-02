W tym sezonie jego występy w Pucharze Świata są okazjonalne, ale w ostatnich kilku tygodniach naprawdę dobrze radzi sobie na zapleczu, a więc w Pucharze Kontynentalnym. Tam Kot zbudował sobie dobrą pozycję i przed wylotem do Iron Mountain jasne było, że będzie walczył o dodatkowe miejsce dla naszej kadry w Pucharze Świata.

Maciej Kot zrobił swoje. Dodatkowe miejsce dla Polski

Po pierwszej serii rywalizacji na obiekcie w USA sytuacja była dla Kota naprawdę korzystna. Polak plasował się bowiem na piątym miejscu po skoku na 128. metrów. Co jednak najważniejsze, za jego plecami znajdował się największy rywal - Zak Mogel ze stratą nieco ponad punktu.

W drugiej serii zdecydowanie lepiej spisał się jednak Mogel, który w trudnych warunkach osiągnął 123,5 metra. Chwilę później Kot w bardziej sprzyjającej aurze zdołał wylądował na 118. metrze, co sprawiało, że sytuacja stała się niebezpieczna. Ostatecznie pomogli jednak rywale, którzy wyprzedzali Mogela. Słoweniec ostatecznie ukończył konkurs na piątym miejscu, za co otrzymał 45 oczek. Maciej Kot zaś zajął 7. lokatę, co dało 36 punktów i dość spokojne zapewnienie sobie podium w klasyfikacji szóstego periodu.