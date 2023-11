To, jak się potem okazało, nie było jednak dobre dla mnie. Wtedy, kiedy wszyscy odpoczywali, to ja pracowałem. To się nie mogło udać, choć przez pierwsze pół roku fizycznie było bardzo dobrze. Nie odstawałem. Trenowałem razem ze wszystkimi i nawet moje parametry rosły do rekordowych. W pewnym momencie jednak nagle siły odeszły. Byłem wypruty. To był dla mnie gwóźdź do sportowej trumny.

~ Krzysztof Biegun