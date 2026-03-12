Sukces braci Tomasiaków. Kacper i Konrad triumfują. Jest potwierdzenie

Zarówno Kacper, jak i Konrad Tomasiak, bronili ostatnio barw reprezentacji Polski na mistrzostwach świata juniorów. Nasz trzykrotny medalista olimpijski wrócił z Lillehammer ze srebrnym medalem wywalczonym w konkursie indywidualnym. Lepszy okazał się tylko obrońca tytułu wywalczonego w dwóch poprzednich edycjach tej imprezy - Stephan Embacher. Młodszy brat świętującego pasmo sukcesów 19-latka zanotował trzeci wynik wśród "Biało-Czerwonych", kończąc zmagania na 20. lokacie.

Był to kolejny niezwykle cenny skalp do kolekcji Kacpra Tomasiaka, który poza wspomnianymi powyżej "krążkami" wywalczył ostatnio także pierwszy w karierze tytuł mistrza Polski. A teraz wywalczył kolejne wyróżnienie, lecz już nie międzynarodowe, a jak najbardziej lokalne. Co jednak istotne, sukces mógł świętować także o dwa lata młodszy Konrad.

Kacper i Konrad Tomasiakowie triumfują. Gmina Wilkowice ogłasza

Nagrody dla obu braci trafiły ze strony władz samorządowych, a zostały one przyznane w ramach 7. Gali Sportu Gminy Wilkowice.

- Podczas uroczystości nagrodziliśmy najlepszych ludzi sportu naszej gminy za osiągnięcia w 2025 roku - zawodników, trenerów, drużyny oraz wydarzenia, które budują sportową markę naszej gminy - przekazano w oficjalnym komunikacie, prezentującym listę laureatów.

Kacper Tomasiak - bez niespodzianki - otrzymał tytuł "Sportowca Roku 2025". Nominowani w tej kategorii wśród lokalnych sportowców byli także: Magdalena Białorczyk, Martyna Mańdok, Filip Procner oraz Dorian Twardzik. Konrad Tomasiak został natomiast wybrany "Talentem Sportowym Roku 2025" wśród chłopców, a dodatkowo nagroda dla "Drużyny Sportowej Roku 2025" trafiła do ekipy skoczków narciarskich z klubu LKS Klimczok Bystra, który reprezentuje utalentowane rodzeństwo.

W najbliższy weekend Kacper Tomasiak wystąpi w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Co ciekawe, w składzie reprezentacji Polski w ostatniej chwili doszło do roszady - miejsce Dawida Kubackiego w kadrze zajął Aleksander Zniszczoł. Na słynnym norweskim obiekcie Holmenkollbakken wystąpią także: Maciej Kot, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Piotr Żyła

