Stracił pracę w polskich skokach. Znalazł już nową

Radek Żidek do polskich skoków przyszedł w 2017 roku. Został wówczas trenerem kadry B, zastępując na tym stanowisku Roberta Mateję . Wcześniej Czech był asystentem Austriaka Richarda Schallerta w czeskiej kadrze.

Radek Żidek znalazł nową pracę

Teraz - jak poinformował serwis skoky.net - Żidek wrócił do pracy w Czechach. Będzie tam pomagał w pracy trenerowi juniorów Frantiskowi Vaculikowi . Kadrę seniorów nadal będą prowadzić Słoweńcy Gaj Trcek i Jure Sinkovec.

Wciąż też trwa ustalanie kadr i sztabów szkoleniowych w polskiej drużynie. O tym, co się może wydarzyć, szerzej pisaliśmy kilka dni temu. Jest duża szansa na to, że do pracy w kadrach wróci Maciej Maciusiak, ale też przewija się nazwisko Doleżala, który rozstał się z reprezentacją Czech.