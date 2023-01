Przypomnijmy: w pierwszej serii rywalizacji na Bergisel Dawid Kubacki skakał jako jedyny z 7. belki startowej. Uzyskał 127 metrów, co po uwzględnieniu dodatkowych punktów dało mu znakomitą notę 137,4 punktu - o 12,8 wyższą, niż Halvora Egnera Graneruda, z którym rywalizuje o triumf w Turnieju Czterech Skoczni. W finale zapas naszego rodaka stopniał do ledwie 3,5 "oczka", lecz mimo wszystko to on cieszyć mógł się z triumfu.