Stoch znów to zrobił, zdecydowanie najlepszy. Za nim nawet Prevc. Tomasiak rozczarował

Po zimowych igrzyskach olimpijskich nadszedł czas na końcówkę sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W ten weekend zawody odbywają się w Lahti, gdzie zaplanowano dwa konkursy indywidualne oraz rywalizację duetów, która zwieńczy zmagania. W piątek w konkursie jednoseryjnym dość nieoczekiwanie najlepszy okazał się Philipp Raimund, lecz wszystko po szokującej dyskwalifikacji Domena Prevca. Dzięki temu po raz pierwszy od blisko trzech lat w TOP10 zameldował się Kamil Stoch.

Kwalifikacje od samego początku stały na bardzo wysokim poziomie. Znakomicie spisał się startujący z piątym numerem startowym Vilho Palosaari. Fin skoczył aż 124 metry i z notą 130.9 pkt był zdecydowanym liderem. Kolejni zawodnicy nie prezentowali się już tak dobrze, dzięki czemu po kilku chwilach był pewny awansu.

Jako pierwszy z naszych pokazał się Kubacki. 35-latek oddał przyzwoity skok i uzyskał 118 metrów. Do tego zaznaczył telemark, a po przeliczeniu wszystkich składowych złożyło się to na 124.1 pkt. W ten sposób zajmował 3. miejsce i był pewny awansu. Jeszcze lepiej skoczył Paweł Wąsek. Nasz wicemistrz olimpijski z Predazzo wylądował dwa metry dalej (120 m) w nieco gorszych warunkach i był na 2. pozycji (129.1 pkt), również z kwalifikacją do pierwszej serii.

Odległością między wspomnianych Polaków wbił się Maciej Kot - 119 metrów także mogło cieszyć, gdyż na spokojnie zapewnił sobie uczestnictwo w konkursie. Po swojej próbie był na 7. lokacie, tuż za Kubackim (123.6 pkt). Chwilę grozy kibicom zaserwował Piotr Żyła. Od samego wyjścia z progu wyglądało na to, że o daleki skok może być trudno. Finalnie wylądował na 116 metrze i był przedostatnim skoczkiem z awansem (20. miejsce, 116.2 pkt).

Chwilę później w powietrzu był już Stoch. Ten kolejny raz udowodnił, że w Lahti czuje się bardzo dobrze i w świetnym stylu uzyskał 123 metry. W ten sposób objął prowadzenie (133.9 pkt) i można było liczyć, że w seriach konkursowych znów będzie walczyć o najwyższe lokaty. Tomasiak podobnie, jak Żyła nie zachwycił. 113,5 metra dawało jednak kwalifikacje, lecz z dalekiej lokaty (118.1 pkt, 27. pozycja).

Jak natomiast zaprezentowała się czołówka? Bardzo dobrze skoczył Daniel Tschofenig - 125 metrów, co gwarantowało fotel lidera. Do niego dołączył Ryoyu Kobayashi. Japończyk poleciał metr dalej i o 0.6 pkt był przed Austriakiem. Domen Prevc natomiast z niemałymi problemami w locie skoczył 117 metrów i zakończył kwalifikacje na 18. miejscu.

Wyniki sobotnich kwalifikacji w Lahti:

1. Ryoyu Kobayashi - 126 m, 146.7 pkt

2. Daniel Tschofenig - 125 m, 146.1 pkt

3. Antti Aalto - 128,5 m, 144.6 pkt

...

15. Kamil Stoch - 123 m, 133.9 pkt

23. Paweł Wąsek - 120 m, 129.1 pkt

29. Dawid Kubacki - 118 m, 124.1 pkt

31. Maciej Kot - 119 m, 123.6 pkt

42. Kacper Tomasiak - 113,5 m, 118.1 pkt

47. Piotr Żyła - 116 m, 116.2 pkt

Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godz. 17:00.

