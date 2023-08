Stoch zaszalał na wakacjach. Teraz ma powód do obaw. Mówi o tym wprost

Miasto to nie dość, że po dwunastu latach wróciło do kalendarza sezonu letniego, to na dodatek przyniosło szczęście "Biało-Czerwonym". W obu konkursach bowiem przynajmniej jeden reprezentant naszego kraju stanął na podium - w sobotę byli to Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła, w niedzielę natomiast "Wiewiór" cieszył się z drugiego w karierze triumfu w konkursach LGP.