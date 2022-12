Dzisiaj był naprawdę dobry dzień. Dużo energii, dużo wykonanej pracy, bardzo solidnej pracy. W końcu te skoki wyglądały normalnie, tak jak chciałbym żeby wyglądały. Nie chodzi tutaj tylko o odległości, ale też technikę i warunki, w których były one wykonywane. Oczywiście, że coś drgnęło. Nawet porównując do Kuusamo czy skoków tutaj z czwartku i piątku, to dzisiaj wszystkie moje próby były najbardziej zbliżone do tego, czego oczekuje. Teraz przede mną czas ciężkiej pracy, ale będzie ona na pewno pozytywna po takim weekendzie

~ Kamil Stoch w rozmowie z Eurosportem