Stoch załamany po wpadce. "Ta sytuacja mnie dobija"

"Mówiłem o tym już w Kulm, coś bardzo niedobrego stało się z techniką . Szukamy klucza, by odwrócić te skoki. Dziś zdecydowaliśmy się na ekstremalny ruch, coś zupełnie innego. Miałem czuć się ekstremalnie w pozycji i trakcie odbicia z progu, wóz albo przewóz . Na sam koniec ryzyko należy do mnie, nie było innego wyjścia" - powiedział Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem z "Eurosportu".

35-latek podkreśla, że jego celem nigdy nie jest skakanie, "dla samego skakania", zawsze stara się pracować nad detalami, które mogą uczynić go lepszym . Przewidziane na dzisiaj ekstremalne rozwiązania, wypracowane ze sztabem szkoleniowym, nie zostały jednak wprowadzone w życie na tyle skutecznie, by okazały się efektywne .

"Nie cierpię stagnacji i skakania dla samego skakania. Chcę robić coś dobrze. Dzisiaj to nie zadziałało i wiem, że nie wykonałem wszystkiego, tak jak powinienem. Gdybym te ekstremalne rozwiązania wprowadził odpowiednio, to by zadziałały . Dziś nie sprostałem trudnemu zadaniu, mimo że próbowałem" - dodał.

Szczere wyznanie Stocha: Ta sytuacja mnie dobija

"To nadinterpretacja, że gdybym nie starał się pracować nad detalami, to dalej skakałbym w okolicach pierwszej dziesiątki. Zawsze chcemy robić coś lepiej. Mam walczyć o zwycięstwa, a nie pierwszą dziesiątkę, z takim celem przystępuje do sezonu. (...) Jest bardzo ciężko i po ludzku, ta sytuacja mnie dobija. Klucz do poprawy gdzieś jest, trzeba albo odpocząć, albo trenować" - zakończył.