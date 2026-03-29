Stoch zakończył karierę i zdradził. Tym się teraz zajmie. Jest temat skoków

Po zeszłorocznej zapowiedzi w końcu się stało, Kamil Stoch zakończył karierę. W swoim ostatnim występie w Pucharze Świata w Planicy zajął 30. miejsce. Niemniej jednak wynik sportowy w pewnym momencie zszedł na dalszy plan. Wielkiego mistrza pożegnali m.in. młodzi adepci skoków z jego klubu, KS Eve-nement Zakopane czy koledzy z kadry.

Do tego niedługo po niedzielnym konkursie ponownie pojawił się na zeskoku. Wtedy otrzymał on wyjątkowe prezenty. W nim znalazł się pamiątkowy puchar czy bilet na podróż dookoła świata dla dwóch osób. Wokół głównego bohatera nie zabrakło najbliższych na czele z jego żoną - Ewą.

W mediach i nie tylko spekulowało się, co teraz czeka byłego już zawodnika. Nie jest żadną tajemnicą, że planuje on poświęcić więcej czasu żonie. Do tego dochodzi wspomniana już wycieczka dookoła globu. Stoch więcej szczegółów zdradził w rozmowie z Eurosportem.

Jak wyznał, jego rzeczywistość nie zmieni się zbyt bardzo. Oczywiście wreszcie odpocznie, bowiem nie będzie już uprawiać profesjonalnie sportu. Po prostu będzie miał on więcej czasu na swoje standardowe zajęcia - podróże, książki czy filmy.

- Może sobie zwyczajnie odpocznę? Na pewno będziemy podróżowali wspólnie z Ewą. Tak sobie ostatnio myślałem, że pewnie będę robił to samo, co do tej pory pomiędzy zgrupowaniami i wyjazdami, ale teraz będzie na to zdecydowanie więcej czasu. Książki, filmy, muzyka, podróże - powiedział.

Stoch zostanie w sporcie? Już się wygadał

Po chwili został zapytany, czy widzi się dalej w świecie sportu. 38-latek odparł bez wahania, że ze względu na jego klub KS Eve-nement Zakopane pozostanie w jakiś sposób w skokach. Dodał również, że raczej nie będzie to funkcja trenera, lecz gdy tylko będzie w jakiś sposób mógł pomóc, to będzie do dyspozycji.

Po części zostanę w skokach, bo mamy przecież klub sportowy KS Eve-nement Zakopane. Może nie będę pełnić funkcji trenera, ale jeżeli będę mógł pomóc swoją wiedzą, doświadczeniem i wesprzeć trenerów, zawodników nawet nie w kwestiach sportowych to w takiej roli się widzę

Następne zawody Pucharu Świata odbędą się najprawdopodobniej pod koniec listopada 2026 roku. W międzyczasie czeka nas oczywiście Letnie Grand Prix - już bez Kamila Stocha.

Kamil Stoch zakończył karierę sportową Grzegorz Momot PAP

Kamil Stoch zakończył karierę sportową Grzegorz Momot PAP

Kamil Stoch Photo by DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

