Sezon 2025/26 był ostatnim w karierze Kamila Stocha. 38-latek w niedzielę (29 marca) oficjalnie zakończył piękną przygodę ze skokami narciarskimi. Miało to miejsce podczas zawodów Pucharu Świata w Planicy. Trzykrotny mistrz olimpijski zajął 30. miejsce, a tuż po ostatnim skoku został pożegnany z honorami przez kolegów ze skoczni oraz kibiców.

Kiedy Kubacki zakończy karierę? Sam wskazał moment graniczny

Polska kadra skoczków nie należy do najmłodszych. W drużynie są m.in. Piotr Żyła (39 lat) i Dawid Kubacki (36 lat). Ten drugi przyznał wprost, kiedy może powiedzieć pas.

- Wiem, że mogę być w lepszej formie. Pracuję nad sobą cały czas. Dokładnie 20 lat temu po raz pierwszy startowaliśmy z Kamilem w Planicy i trudno mi sobie wyobrazić, że nie będzie go w kadrze. Ja jeszcze poskaczę, jeszcze mam motywację i wiem, co w przyszłym sezonie chcę zrobić. Potem zobaczymy. Jak nie uda się wykrzesać wewnętrznego ognia, to sobie pójdę - przyznał w rozmowie z TVP Sport.

Kubacki zakończył sezon rozgoryczony. Ostatnie skoki oddał w trakcie zawodów drużynowych w Planicy, gdzie oddał skoki na odległość 189 i 169,5 metra (najsłabiej z całej 32-osobowej stawki - przyp. red.).

36-latek podkreśla, że jego głównym celem jest teraz jak najlepsze przygotowanie się do sezonu 2026/27. - Nie chcę jeździć na wycieczki za zasługi. Chcę udowodnić wynikami swoją wartość, nawet gdybym musiał trenować w kadrze B czy C - dodał

Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Dawid Kubacki Action Press/Shutterstock East News

Dawid Kubacki Marcin Golba/NurPhoto AFP

