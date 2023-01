Kamil Stoch zakończył konkurs w Bischofshofen na szóstym miejscu, a w klasyfikacji 71. Turnieju Czterech Skoczni uplasował się na świetnej piątej lokacie, do czwartego Piotra Żyły tracąc zaledwie 2,1 punktu. Zawodnik z Zębu przeszedł dość długą drogę, by znowu znaleźć się w czołówce. W piątek oddał skoki na odległość 138 oraz 134,5 metra.

Stoch po konkursie w Bischofshofen: "To efekty codziennej pracy"

- Spóźniłem drugi skok. Lekko to byłoby zbyt mało powiedziane. Dojście do tego momentu dużo mnie kosztowało i dalej kosztuje, to codzienna praca nad sobą, ale efekty są widoczne. Każdy skok mnie cieszy, czuję to przy wyjściach z progu. O to chodziło - powiedział przed kamerami Eurosportu. Trzymał w ręku prezent od żony - małą maskotkę orła. W tym roku musi mu ona wystarczyć, bo po Złotego Orła sięgnął Halvor Egner Granerud.