Thomas Thurnbichler: Skaczemy u siebie. Chcemy i możemy wygrywać

- Mamy silny team, będziemy skakać u siebie. Możemy wygrywać, chcemy wygrywać i być silni. Po okresie ciężkiej pracy w treningach najwyższa pora sprawdzić, jak poradzimy sobie z presją. To nowy krok także dla mnie - powiedział nowy trener skoczków Thomas Thurnbichler przed weekendem z letnim Grand Prix w Wiśle.

Nowy trener, nowy prezes PZN-u Adam Małysz i kadra A skoczków, na czele z trójką mistrzów świata: Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Dawidem Kubackim po raz pierwszy w tym składzie spotkali się z mediami.

Kamil Stoch nakłonił Jakuba Wolnego do ważnego wyznania

Od razu widać nową energię. Głównym showmanem grupy był na ogół "Wewiór". Teraz wyręczył go "Orzeł z Zębu". Gdy Jakub Wolny opowiadał o zmianach w sztabie szkoleniowym i optymizmie, z jakim spogląda na "jutro", Kamil, z szelmowskim uśmiechem na ustach, wskazał na obrączkę na jego palcach. Zmusił w ten sposób młodszego kolegę do wyznania.

- To prawda, w moim życiu nastąpiła też ważna zmiana. 15 czerwca ożeniłem się. Mam nadzieję, że to mi doda skrzydeł - wyznał Jakub, za co dostał głośną owację i gratulacje.

Nowe otwarcie w stosunkach Małysz - Stoch

W czwartkowy wieczór w Wiśle doszło też do nowego otwarcia w stosunkach między Stochem a Małyszem. Były one dość napięte w marcu, gdy Kamil z resztą liderów, stanął murem za zwalnianym trenerem Michalem Doleżalem. Zaatakował PZN, zaproponował mu, że może sam opłacić swojego trenera. W reakcji na to ówczesny dyrektor sportowy Małysz opuścił w Planicę bez udzielania się w mediach. W kwietniu "Orzeł z Wisły" powiedział Interii znamienne słowa:

"Nie przypuszczałem, że Stoch z Żyłą mogą się tak zachować".

Teraz po tamtej kłótni w rodzinie nie ma już śladu. By to pokazać obie ikony polskich i światowych skoków stanęły przed kamerami i przybyły sobie "piątkę".

Adam Małysz o swej prezesurze

Adam Małysz opowiedział Interii, jak mu się wiedzie na stanowisku prezesa.

Wdrażam się w prezesurę, nie jest ona prosta. To inny tryb życia i działania. Większość czasu spędzam w Krakowie. Z jednej strony fajnie, bo mogę poznać miasto. Machina, która jest w PZN-ie, w której każdy jest odpowiedzialny za jakąś działkę, hula na tyle dobrze, że ja jestem w niej potrzebny przede wszystkim po to, żeby pewne rzeczy zatwierdzić podkreślał Adam Małysz.

- Naszym głównym celem jest niesienie pomocy sportowcom. Cały czas myślimy, w jaki sposób ich wspomóc - dodał.

Kamil Stoch siedział najbliżej trenera Thurnbichlera. Także po jego wypowiedziach widać, że jest całym ciałem i sercem na pokładzie austriackiego trenera.

Trener Thurnbichler jako głowa całej tej machiny chce nas przywrócić do skakania na najwyższym poziomie. My jako zawodnicy to odczuwamy, przez to jest super energia zapewniał Kamil Stoch

- Na szczęście dosyć szybko po sezonie dowiedzieliśmy się o nowym szkoleniowcu. Równie szybko dostaliśmy programy do realizowania. Pierwsze spotkanie twarzą w twarz z trenerem Thurnbichlerem było końcem kwietnia, natomiast przez cały ten miesiąc mogliśmy się konsultować z trenerem według indywidualnych potrzeb - podkreślał Kamil Stoch.

- Faktycznie, trener został wybrany bardzo szybko. Dzięki temu wiedzieliśmy, co robić. Od razu był plan - potwierdził tylko Żyła.

Paweł Wąsek: Wreszcie bez maseczek

Paweł Wąsek nie krył radości z faktu, że wszyscy - zawodnicy i kibice - będą się mogli wreszcie spotkać na skoczni bez maseczek.

- Przygotowania z nowym sztabem to coś nowego, nie było monotonni, która doskwierała nam w poprzednich latach. Cieszę się ze zmian, a na wyniki musimy poczekać do zimy - powiedział Wąsek.

Z Wisły Michał Białoński, Interia