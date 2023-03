Puchar Świata w Oslo. Kamil Stoch nie krył złości po niedzielnym konkursie Raw Air

Już po wylądowaniu Kamil Stoch wymownie gestykulował, narzekając na to, w jakich warunkach został dopuszczony do skoku. Na tym się jednak nie skończyło, bo za czynami poszły też wymowne słowa. - Dzień zaczął się bardzo dobrze, był taki aż do ostatniego skoku. Może nie był on idealny, ale to, co się wydarzyło w powietrzu, było nie fair. Uważam, że tak się nie powinno robić. Nie wiem... a zresztą nieważne. Ta skocznia jest tragiczna, powinno się ją wysadzić w powietrze. Chętnie dołożę się do materiałów wybuchowych - żartował w ostrych słowach Kamil Stoch po niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Oslo przed kamerą Eurosportu .