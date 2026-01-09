Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stoch wrócił do Polski i nie mógł się powstrzymać. Od razu chciał się pochwalić

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Kamil Stoch wrócił z Turnieju Czterech Skoczni. Polak nie zajął w nim wysokiej lokaty, ale jako byłego zwycięzcę postanowiono go godnie pożegnać. W weekend po turnieju Stoch i jego koledzy będą skakać na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Wcześniej zawodnik musiał się pochwalić. Postanowił zrobić to zaraz po odbytym treningu.

Uśmiechnięty skoczek narciarski w czerwonym kombinezonie trzyma narty i pozuje do selfie z kibicami. W tle znajdują się inne osoby ubrane w zimowe ubrania, a całość utrzymana jest w sportowej atmosferze.
Kamil StochPZNmateriały prasowe

Kamil Stoch, mimo gorszej formy w ostatnich sezonach, wciąż pozostaje, obok Adama Małysza, najbardziej utytułowanym polskim skoczkiem w historii. Swoje trofea gromadzi w zakopiańskiej galerii, którą na co dzień opiekuje się jego żona, Ewa Bilan-Stoch.

Kamil Stoch wrócił do Polski po Turnieju Czterech Skoczni

Cóż to był za Turniej Czterech Skoczni! Choć ostatecznie Domen Prevc nie okazał się całkowitym dominatorem, to udało mu się wygrać zawody i jako drugi z Prevców mógł cieszyć się złotym orłem. Kamil Stoch trzykrotnie wygrywał ten najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej spośród wszystkich krótkotrwałych w trakcie zimowego sezonu. 

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Tym razem dla Stocha były to już ostatnie takie zawody. Polski skoczek poinformował, że ten sezon będzie jego ostatnim, a co za tym idzie, to był koniec jego przygody z Turniejem Czterech Skoczni. Po wszystkim został pożegnany jak prawdziwy król i dostał pamiątkową miniaturę zdobytego przezeń po trzykroć trofeum. 

Kamil Stoch wrócił do Polski i od razu się pochwalił

Tym razem polscy skoczkowie od razu wrócili do Polski i tu zostaną na nadchodzący weekend. Już od soboty zawodnicy biorący udział w zawodach Pucharu Świata zaczną skakanie na Wielkiej Krokwi. W Zakopanem odbędą się dwa konkursy - duetów w sobotę i indywidualny w niedzielę. Nie pojawi się jednak sporo wielkich gwiazd, które odpoczywają po wymagającym Turnieju Czterech Skoczni i przygotowują się do kolejnych zawodów, które odbędą się w Sapporo.

Stoch postanowił od razu po treningu skierować za to swoje kroki do galerii trofeów, którą na co dzień prowadzi jego małżonka. Postanowił przekazać do niej swój ostatni nabytek i jednocześnie się nim pochwalić - chodzi o miniaturę złotego orła otrzymaną na pożegnanie od organizatorów TCS. Swoje nowe "cacko" umieścił na niewielkim postumencie z podpisem "najnowszy w galerii". On i jego żona zaprosili wszystkich kibiców do podziwiania galerii podczas wizyty w Zakopanem.

Uśmiechnięty mężczyzna w czerwonej kurtce i czapce w paski trzyma w rękach statuetkę w galerii handlowej z widocznymi witrynami, gadżetami i telewizorem na ścianie.
Kamil Stoch zaprezentował w swojej galerii trofeów miniaturę orła z TCS, którą otrzymał na pożegnanie z turniejemInstagram/galeriakamilandESP/Instagram

Dwie osoby w zimowych kurtkach i czapkach z pomponami, mężczyzna ubrany na czerwono z naszywką Atlas oraz Polska, kobieta w niebieskiej kurtce z aparatem fotograficznym i smyczą na szyi, tło rozmyte sugerujące plener zimowy.
Na zdjęciu polski skoczek narciarski Kamil Stoch oraz jego żona Ewa Bilan-StochANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / Damian Klamka/East NewsEast News
Kamil StochJURE MAKOVEC/AFP/East NewsEast News

