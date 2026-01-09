Stoch wrócił do Polski i nie mógł się powstrzymać. Od razu chciał się pochwalić
Kamil Stoch wrócił z Turnieju Czterech Skoczni. Polak nie zajął w nim wysokiej lokaty, ale jako byłego zwycięzcę postanowiono go godnie pożegnać. W weekend po turnieju Stoch i jego koledzy będą skakać na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Wcześniej zawodnik musiał się pochwalić. Postanowił zrobić to zaraz po odbytym treningu.
Kamil Stoch, mimo gorszej formy w ostatnich sezonach, wciąż pozostaje, obok Adama Małysza, najbardziej utytułowanym polskim skoczkiem w historii. Swoje trofea gromadzi w zakopiańskiej galerii, którą na co dzień opiekuje się jego żona, Ewa Bilan-Stoch.
Kamil Stoch wrócił do Polski po Turnieju Czterech Skoczni
Cóż to był za Turniej Czterech Skoczni! Choć ostatecznie Domen Prevc nie okazał się całkowitym dominatorem, to udało mu się wygrać zawody i jako drugi z Prevców mógł cieszyć się złotym orłem. Kamil Stoch trzykrotnie wygrywał ten najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej spośród wszystkich krótkotrwałych w trakcie zimowego sezonu.
Tym razem dla Stocha były to już ostatnie takie zawody. Polski skoczek poinformował, że ten sezon będzie jego ostatnim, a co za tym idzie, to był koniec jego przygody z Turniejem Czterech Skoczni. Po wszystkim został pożegnany jak prawdziwy król i dostał pamiątkową miniaturę zdobytego przezeń po trzykroć trofeum.
Kamil Stoch wrócił do Polski i od razu się pochwalił
Tym razem polscy skoczkowie od razu wrócili do Polski i tu zostaną na nadchodzący weekend. Już od soboty zawodnicy biorący udział w zawodach Pucharu Świata zaczną skakanie na Wielkiej Krokwi. W Zakopanem odbędą się dwa konkursy - duetów w sobotę i indywidualny w niedzielę. Nie pojawi się jednak sporo wielkich gwiazd, które odpoczywają po wymagającym Turnieju Czterech Skoczni i przygotowują się do kolejnych zawodów, które odbędą się w Sapporo.
Stoch postanowił od razu po treningu skierować za to swoje kroki do galerii trofeów, którą na co dzień prowadzi jego małżonka. Postanowił przekazać do niej swój ostatni nabytek i jednocześnie się nim pochwalić - chodzi o miniaturę złotego orła otrzymaną na pożegnanie od organizatorów TCS. Swoje nowe "cacko" umieścił na niewielkim postumencie z podpisem "najnowszy w galerii". On i jego żona zaprosili wszystkich kibiców do podziwiania galerii podczas wizyty w Zakopanem.