Stoch wrócił do Polski i nie mógł się powstrzymać. Od razu chciał się pochwalić

Kamil Stoch, mimo gorszej formy w ostatnich sezonach, wciąż pozostaje, obok Adama Małysza, najbardziej utytułowanym polskim skoczkiem w historii. Swoje trofea gromadzi w zakopiańskiej galerii, którą na co dzień opiekuje się jego żona, Ewa Bilan-Stoch.

Kamil Stoch wrócił do Polski po Turnieju Czterech Skoczni

Cóż to był za Turniej Czterech Skoczni! Choć ostatecznie Domen Prevc nie okazał się całkowitym dominatorem, to udało mu się wygrać zawody i jako drugi z Prevców mógł cieszyć się złotym orłem. Kamil Stoch trzykrotnie wygrywał ten najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej spośród wszystkich krótkotrwałych w trakcie zimowego sezonu.

Tym razem dla Stocha były to już ostatnie takie zawody. Polski skoczek poinformował, że ten sezon będzie jego ostatnim, a co za tym idzie, to był koniec jego przygody z Turniejem Czterech Skoczni. Po wszystkim został pożegnany jak prawdziwy król i dostał pamiątkową miniaturę zdobytego przezeń po trzykroć trofeum.

Kamil Stoch wrócił do Polski i od razu się pochwalił

Tym razem polscy skoczkowie od razu wrócili do Polski i tu zostaną na nadchodzący weekend. Już od soboty zawodnicy biorący udział w zawodach Pucharu Świata zaczną skakanie na Wielkiej Krokwi. W Zakopanem odbędą się dwa konkursy - duetów w sobotę i indywidualny w niedzielę. Nie pojawi się jednak sporo wielkich gwiazd, które odpoczywają po wymagającym Turnieju Czterech Skoczni i przygotowują się do kolejnych zawodów, które odbędą się w Sapporo.

Stoch postanowił od razu po treningu skierować za to swoje kroki do galerii trofeów, którą na co dzień prowadzi jego małżonka. Postanowił przekazać do niej swój ostatni nabytek i jednocześnie się nim pochwalić - chodzi o miniaturę złotego orła otrzymaną na pożegnanie od organizatorów TCS. Swoje nowe "cacko" umieścił na niewielkim postumencie z podpisem "najnowszy w galerii". On i jego żona zaprosili wszystkich kibiców do podziwiania galerii podczas wizyty w Zakopanem.

Kamil Stoch zaprezentował w swojej galerii trofeów miniaturę orła z TCS, którą otrzymał na pożegnanie z turniejem Instagram/galeriakamiland ESP/Instagram

Na zdjęciu polski skoczek narciarski Kamil Stoch oraz jego żona Ewa Bilan-Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / Damian Klamka/East News East News

Kamil Stoch JURE MAKOVEC/AFP/East News East News