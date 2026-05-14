Stoch wprost ws. 19-letniego Tomasiaka. "Powiedzmy sobie szczerze"

Katarzyna Pociecha

Kamil Stoch nie obawia się o przyszłość polskich skoków narciarskich, i to nawet w momencie, w którym na sportową emeryturą przejdą Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Jedną z nadziei jest bowiem Kacper Tomasiak. Mistrz z Zębu został zapytany o młodszego kolegę i odpowiedział wprost, z całkowitą szczerością.

Kacper Tomasiak

Pożegnanie Kamila Stocha było ważnym i niezwykle poruszającym momentem w całej historii polskich, a nawet i światowych, skoków narciarskich. Lecz podobnych chwil w przyszłości z pewnością czeka nas więcej. Nieuniknionym jest schodzenie ze sportowej sceny kolejnych zawodników, którzy dostarczali nam wielu powodów do dumy i radości. Przyjdzie czas, w którym na emeryturę przejdą także wieloletni koledzy Stocha z kadry, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, co mistrz z Zębu komentuje w rozmowie z RMF FM.

Taka jest kolej rzeczy. Siłą rzeczy, ci starsi zawodnicy będą musieli kiedyś odejść, zrezygnować czy po prostu zająć się czymś innym
- mówi.

"Wierzę, że nastąpi to w płynny sposób, że ci zawodnicy, którzy teraz będą dołączali do kadry - jak chociażby Kacper Tomasiak, który na stałe w niej zagościł - będą mogli czerpać z wiedzy i doświadczenia takich zawodników jak Piotrek i Dawid. Będzie to takie połączenie świeżości z dużą motywacją, ambicją, wiedzą i doświadczeniem" - dodaje. I rozwija temat naszego trzykrotnego medalisty olimpijskiego z zimowych igrzysk Mediolan-Cortina 2026.

Stoch zapytany o Tomasiaka. Odpowiedział bez wahania

19-letni Kacper Tomasiak rozpalił serca kibiców, zdobywając na ostatnich igrzyskach olimpijskich trzy medale: dwa indywidualnie (srebro i brąz) oraz jeden w duecie w Pawłem Wąskiem (srebro). Dziennikarz RMF FM Cezary Dziwiszek zapytał Kamila Stocha, co młodszy kolega musi zrobić, by wskoczyć na sportowy szczyt i się na nim utrzymać.

Powiedzmy sobie szczerze, on już jest na szczycie. Zdobywając trzy medale na głównej imprezie, to jest tak naprawdę szczyt możliwości
- ocenia Stoch.

Emerytowany już skoczek nie obawia się, że w polskich skokach narciarskich dojdzie do tąpnięcia. Nadziei upatruje właśnie m.in. w Tomasiaku. Jednak, jak podpowiadają mu wiedza i doświadczenie, musi dojść do splotu i współgrania różnych czynników, by Kacper mógł dopisywać do swojego konta kolejne osiągnięcia.

"Ten sezon na pewno pokazał jakim potencjałem dysponujemy jako naród, jeżeli chodzi o skoki, ale i inne dyscypliny, bo mamy medal nie tylko w skokach narciarskich. Nie wiem, jak będzie wyglądała przyszłość. Oczywiście, Kacper ma przed sobą jeszcze bardzo wiele lat skakania. I to zależy od wielu czynników, czy on dalej będzie odnosił sukcesy, czy nie: w tym od jego samego zaangażowania, szczęścia, ale i ludzi, z którymi będzie współpracował i efektów tej współpracy" - tłumaczy.

Przy okazji dzieli się z kibicami przyjemną i pozytywną refleksją. Mamy na co czekać. "Po sezonie na pewno są wyciągane wnioski, co można zrobić jeszcze lepiej, i na pewno będą wystarczające środki, by rozwój zawodników był płynny i na jeszcze wyższym poziomie. Dlatego tutaj bym się nie martwił. Wierzę w to, że skoki narciarskie na pewno będą miały się dobrze" - podsumowuje.

Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Kamil Stoch
Kamil Stoch
Kacper Tomasiak
