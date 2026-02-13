Stoch walczy z czołówką, ale co się dzieje z Tomasiakiem. Maciusiak postawiony pod ścianą

Przed startem trwających już od dawna igrzysk olimpijskich we Włoszech jasne wydawało się, że w skokach narciarskich sytuacja jest dość klarowna. Kacper Tomasiak miał być liderem i nadzieją medalową naszej kadry na skoczni normalnej, a Kamil Stoch teoretycznie powinien przejąć tę rolę na skoczni dużej.

Ta pierwsza część przewidywań już znalazła potwierdzenie w rzeczywistości, bo Tomasiak zakończył konkurs na skoczni normalnej ze srebrnym medalem. Ta druga też zdaje się być coraz bliżej pozytywnej weryfikacji. Sześć serii treningowych, które zobaczyliśmy na skoczni dużej wlały olbrzymie nadzieje w serca kibiców.

Stoch pewniakiem, a kto z nim? Trudna decyzja przed Maciusiakiem

Te związane są z dyspozycją Kamila Stocha. Nasz mistrz dwukrotnie uplasował się w czołowej piątce, a zliczając średnią punktową z wszystkich sześciu skoków jest dziesiątym zawodnikiem w kolejce po medal. Będzie potrzebne prawdopodobnie nieco szczęścia do warunków, ale Stoch realnie wydaje się liczyć.

Co ciekawe, drugim polskim skoczkiem na skoczni dużej nie jest Kacper Tomasiak, a odrodzony spokojnymi treningami w Polsce Paweł Wąsek. 26-latek prezentuje się naprawdę dobrze, w klasyfikacji średniej z serii treningowych uplasował się na 13. miejscu z niewielką stratą do Stocha. Dwukrotnie był w TOP10.

Wydaje się, że gdyby po tych treningach miała zapaść decyzja, na których skoczków powinien postawić Maciej Maciusiak w poniedziałkowym konkursie duetów, byłoby to połączenie Kamila Stocha i Pawła Wąska. Kacper Tomasiak, bazując jedynie na średniej plasuje się w tym momencie na 24. miejscu.

Przeliczając to wszystko na punkty zdobyte w ramach rywalizacji duetów wszystko wskazuje na to, że w walce o medale będzie aż osiem reprezentacji. Najmocniejsza jest Japonia, która wyprzedza Słowenię. Polska teoretycznie byłaby siódma, ale różnice w całej ósemce zamykają się w nieco ponad 20 punktach, a nie zapominajmy, że Biało-Czerwoni powinni zyskać na notach, bo cała trójka stylowo skacze pięknie. Konkurs duetów już w poniedziałek.

