Stoch w całkiem nowej odsłonie, od razu było widać. Komentarze rozbrajają

Thomas Thurnbichler: Nie byłem pewny, czy Dawid Kubacki będzie chciał dalej to robić. WIDEO

Thomas Thurnbichler: Nie byłem pewny, czy Dawid Kubacki będzie chciał dalej to robić. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Kamil Stoch i... nowy kask. Kibice skomentowali zmianę

"Ale piękny. Kask też spoko" - napisał jeden z nich na X, czyli dawnym Twitterze. "Kask typu +10 do szybkości" - dodał inny. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki, by w przyszłości to nakrycie głowy kojarzyło się z wielkimi sukcesami 36-latka.