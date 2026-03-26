Przed ostatnimi zawodami Pucharu Świata w Planicy pogoda płatała niestety psikusy. Z tego powodu trening skrócono do jednej próby, a start kwalifikacji przesunięto z godziny 10, na 9:00. Mimo to nie rozpoczęły się one zgodnie z nowoustalonym harmonogramem.

Trudne warunki w Planicy. Jury musiało zmieniać decyzję

Z uwagi na potrzebę poprawy zeskoku, trening został przerwany na 20 minut. W związku z tym kolejny raz zmianie uległa godzina rozpoczęcia kwalifikacji, na starcie których Polacy stawili się bez Kacpra Tomasiaka. Podczas kwalifikacji do konkursu w Vikserund nasz trzykrotny medalista olimpijski z Mediolanu upadł na tyle pechowo, że został przetransportowany do szpitala, a sztab szkoleniowy podjął decyzję o wycofaniu go z udziału w zawodach w Planicy.

W związku z bardzo słabą formą naszych skoczków, największe nadzieje wiązano przed weekendem z występami Aleksandra Zniszczoła i Piotra Żyły, dobrze czujących się w lotach. W Vikersund tylko Zniszczołowi udało się uzyskac przepustkę do serii finałowej. Stoch nawet nie zakwalifikował się do konkursu.

Kiepskie rezultaty Polaków w treningu. Groźny upadek przedskoczka przed próbą Stocha

Warunki atmosferyczne w Planicy były jednak na tyle trudne, że kolejni skoczkowie nie radzili sobie i lądowali wyjątkowo blisko. Klemens Joniak skoczył zaledwie 164,5 metra, jeszcze bliżej lądował Dawid Kubacki - na 160. metrze.

Tylko 9,5 metra dalej od Kubackiego skoczył Kubacki. Tuż przed próbą Kamila Stocha, gdy Polak był już na belce podjęto decyzję o przerwaniu treningu i podjęto próbę poprawy zeskoku. A problem był poważny, co pokazała próba przedskoczka.

Dziennikarze Eurosportu będący pod skocznią poinformowali, że puszczony przed Stochem przedskoczek nie poradził sobie z lądowaniem, co było pokłosiem złego stanu zeskoku. Niemal kompletnie go zatrzymało - upadł do przodu, prosto na twarz, a kibice aż zamarli - zapanowała obawa, czy Stoch powinien w ogóle oddawać skok.

Ostatecznie zobaczył on zielone światło i udało mu się uzyskać 179,5 metra. Po chwili zapadła decyzja o ponownym przerwaniu treningu. Kolejny komunikat stanowił, że o 9:55 ma zostać dokończony trening. Organizatorzy robią co mogą, aby skoki były możliwe, choć zdaniem wielu ekspertów może skończyć się na ostatecznym odwołaniu reszty treningu i kwalifikacji.

Kamil Stoch Javier SORIANO AFP

Skocznia mamucia w Planicy Jure MAKOVEC AFP

Kamil Stoch Jure MAKOVEC AFP

