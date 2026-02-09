Stoch stał i patrzył. Wybiło równo 8765 dni. Znów stało się najgorsze

Przed poniedziałkowym olimpijskim konkursem na normalnej skoczni w Predazzo polscy fani mogli pokładać nadzieję w Kacprze Tomasiaku, który już na treningach spisywał się co najmniej bardzo obiecująco. Ale liczyliśmy na to, że także Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch sprawią nam radość swoimi skokami, walcząc o jak najwyższe lokaty w serii finałowej. Rzeczywistość jednak brutalnie zweryfikowała te oczekiwania.

Jako pierwszy na belce pojawił się Paweł Wąsek, który skoczył 97,5 metra, co od razu nie napawało optymizmem. Niestety i tuż po skoku Kamila Stocha stało się jasne, że jego występ może zakończyć się już na jednej próbie.

Nasz trzykrotny mistrz olimpijski wylądował równo na setnym metrze. A po lądowaniu stał i wpatrywał się w ekran, czekając na to, jaką da mu to pozycję. Gdy okazało się, że jest 18., tylko spuścił głowę, a następnie posłał buziaka prosto w oko kamery. Wiedział bowiem, że to już dla niego koniec konkursu.

Skoki narciarskie. Stoch i Wąsek polegli w 1. serii. Koniec serii

Końca dobiegła także seria polskich skoczków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich. Jak wyliczył Adam Bucholz, pierwszy raz od 2002 roku do drugiej serii konkursu na normalnej skoczni podczas imprezy czterolecia awansował tylko jeden reprezentant Polski.

Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 10 lutego 2002 r. w Salt Lake City, gdy Adam Małysz stanął na najniższym stopniu podium, a następny z Polaków - Robert Mateja był 37. Od tamtych zdarzeń minęło równo 8765 dni. Teraz spotkała nas przykra powtórka z historii, choć na szczęście ukraszona udanym występem Kacpra Tomasiaka.

Kamil Stoch Marcin Golba AFP

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak w akcji KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

Paweł Wąsek Foto Olimpik/NurPhoto AFP

