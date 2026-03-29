Stoch ratuje honor Polaków. Taki lot w ostatnim dniu kariery. Prevc już najlepszy

Nadszedł czas na ostatni akord sezonu 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. W niedzielę odbędzie się konkurs zwieńczający całą kampanię. W nim udział weźmie najlepsza "30" klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz Rok Oblak. Jego obecność podyktowana jest przepisami FIS, które umożliwiają dodaje gospodarzom swojego zawodnika, jeśli w TOP30 jest ich mniej, niż czterech. Z Polaków zobaczymy jedynie Kamila Stocha.

Ten weekend zdecydowanie nie idzie po myśli polskich skoczków. Nie najlepiej poszedł piątkowy konkurs indywidualny, a sobotnia drużynówka była jeszcze gorsza. "Biało-Czerwoni" zajęli pierwszy raz od ponad 11 lat ostatnią lokatę (8. miejsce) z ponad... 100-punktową stratą do wyżej sklasyfikowanych Finów.

Ostatniego dnia rywalizacji wszystkie oczy skierowane były jednak na wspomnianego Stocha, dla którego będzie to ostatni konkurs w karierze. Przed pierwszą serią odbyła się jeszcze seria próbna. Trzykrotny mistrz olimpijski w swoim pierwszym niedzielnym locie uzyskał solidne 200,5 metra. Po przeliczeniu wszystkich składowych złożyło się to na 114.3 pkt i 2. miejsce (po trzech skoczkach).

Seria próbna dla Prevca. I taki lot Lindvika

Dalekimi lotami popisali się Isak Andreas Langmo (217 m) oraz Timi Zajc (215,5 m). Latanie w serii próbnej odpuścili sobie za to Finowie - Antti Aalto i Niko Kytosaho. Doskonałą formę pod koniec sezonu potwierdził Marius Lindvik. Srebrny medalista mistrzostw świata w lotach z tego roku poleciał aż 232 metry i został zdecydowanym liderem (151.9 pkt).

Do niego dołączył kolega z reprezentacji - Johann Andre Forfang. 30-latek wylądował na 226. metrze, co dawało mu 3. lokatę (140.4 pkt). Solidnie zaprezentowała się również czołówka. Anze Lanisek skoczył 222 metry, natomiast Ren Nikaido zaledwie metr więcej (223 m).

Daniel Tschofenig również spisał się nie najgorzej - 220 metrów. Cieniem siebie w ostatnim czasie jest Ryoyu Kobayashi, jedynie 211,5 metra. Jako ostatni wystartował Domen Prevc. Słoweniec uzyskał 229,5 metra, dzięki czemu wygrał serię próbną przed ostatnim w sezonie konkursem.

Wyniki niedzielnej serii próbnej w Planicy:

1. Domen Prevc - 229,5 m, 157.8 pkt

2. Marius Lindvik - 232 m, 151.9 pkt

3. Ren Nikaido - 223 m, 150.2 pkt

...

24. Kamil Stoch - 200,5 m, 114.3 pkt

Pierwsza seria rozpocznie się o godz. 10:00. Relację tekstową "na żywo" z tej rywalizacji będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

