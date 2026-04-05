Kolejna era polskich skoków dobiegła końca. Po tym, jak przed laty kibice Biało-czerwonych musieli pogodzić się z końcem kariery Adama Małysza, teraz narty w kąt odłożył Kamil Stoch. Po raz ostatni oddał on skoki w zawodach Pucharu Świata przed kilkoma dniami w Planicy. Skoczek z Zębu miał okazję podzielić się swoimi przemyśleniami, kiedy emocje już opadły.

- Po pierwszej próbie przyszedłem załamany do szatni, że to się zakończyło w tak beznadziejny sposób. Później ktoś mi powiedział, że dadzą mi skoczyć przed drugą serią, bądź przed najlepszą "10". Potem okazało się, że jestem jednak w finale i będę skakał jako zawodnik rywalizujący w konkursie. To było takie… super - wyznał w obszernej rozmowie z portalem "skijumping.pl".

Specjalną rolę w pożegnaniu Stocha odegrała jego małżonka, Ewa Bilan-Stoch. To właśnie ona miała przyjemność pomachania chorągiewką przed startem Kamila, aby dać mu "zielone światło" do skoku. Jak się jednak okazuje, ten pierwotnie nie miał o niczym pojęcia.

- Ci wszyscy ludzie, którzy byli w Planicy, nie oczekiwali ode mnie zwycięstwa. Przyjechali, żeby ze mną być. Po to, żebym poczuł, że są ze mną. No i ta symbolika ostatniego skoku… Żona dała mi sygnał do oddania ostatniego skoku, o czym dowiedziałem się już po skoku, oglądając powtórkę na telebimie. Do tego dzieciaki z Klubu Sportowego Eve-nement Zakopane, cała moja rodzina, sztab szkoleniowy i wszyscy ludzie, którym jestem wdzięczny - ujawnił już po zakończeniu kariery.

Szczególnie trenerom, zwłaszcza Michalowi Doležalowi, który był ze mną do końca i wierzył we mnie. Nawet wtedy, kiedy ja już przestałem wierzyć i oszukiwać sam siebie. Trwał przy tym i dodawał mi otuchy. Za to jestem wdzięczny

Były już lider reprezentacji Polski jest przede wszystkim zadowolony z tego, że udało mu się wytrwać do końca sezonu, pomimo nie najlepszej formy i kłopotów w ciągu sezonu. Jego kibice - zdając sobie z tego sprawę i tak chcieli oglądać go podczas kolejnych zawodów i wspierać w drodze do wielkiego finału bogatej kariery.

Kamil Stoch zakończył karierę sportową

Kamil Stoch

Na zdjęciu polski skoczek narciarski Kamil Stoch oraz jego żona Ewa Bilan-Stoch

