Stoch przerywa milczenie na temat Thurnbichlera. Ten wpis mówi wszystko

Według mnie pod koniec sezonu Kamil trochę zbzikował. Nie wiem, jak on będzie teraz podchodził do pracy z nowym trenerem. Niech podchodzi jak chce, ale musi się liczyć z tym, że to już są jego ostatnie podrygi w całej karierze

- powiedział w rozmowie z Michałem Białońskim.