Stoch przed Prevcem. Zaskoczenie na igrzyskach, Polacy znów mogą się cieszyć

Niezależnie od kolejnych rozstrzygnięć we Włoszech, Kacper Tomasiak na pewno wróci do ojczyzny z uśmiechem na twarzy. Nastolatek zaledwie kilka dni temu został wicemistrzem olimpijskim. To szok, zważywszy na to, że nigdy wcześniej w karierze nie stał na podium Pucharu Świata. Sukces sprawił też, iż wzrosły oczekiwania dotyczące jego występu na większym obiekcie. Odważną zapowiedź czytelnikom Interii zaserwował choćby legendarny Wojciech Fortuna.

"On na dużej skoczni będzie walczył z Domenem Prevcem. Myślę, że Słoweniec tym razem wygra, ale Kacper będzie miał znów srebrny krążek. Może pan to zapisać. Choć w sumie jakikolwiek to będzie krążek, liczy się każdy medal - mówił w rozmowie z Arturem Gacem. O tym czy ma rację, przekonamy się niebawem. Na wysnucie pierwszych wniosków pozwoliły już czwartkowe treningi. Te rozpoczęły się zaledwie kilkadziesiąt minut po próbach zawodniczek.

Seria otwarcia? Dla utalentowanego nastolatka do zapomnienia. Zaledwie 114 metrów nie wystarczyłoby w głównym konkursie, aby awansować do rundy finałowej. Zdecydowanie lepiej spisali się za to Paweł Wąsek (132,5 m) oraz Kamil Stoch (124 m). Starszy z zawodników lądował co prawda bliżej, lecz dodatkowe punkty pozwoliły na zajęcie dziewiątej lokaty. Triumfował Jan Hoerl (140,5 m), który jako jedyny przekroczył granicę 140 metrów.

Wyniki 1. treningu:

1. Jan Hoerl (Austria) - 97,4 punktu

2. Ren Nikaido (Japonia) - 95,6

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 89,5

4. Domen Prevc (Słowenia) - 84,9

5. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 84,4

…

9. Kamil Stoch (Polska) - 76,4

17. Paweł Wąsek (Polska) - 70,6

37. Kacper Tomasiak (Polska) - 55,4

W drugiej serii nie przestawał błyszczeć Kamil Stoch. Zakopiańczyk po swojej próbie na odległość 135,5 objął pewne prowadzenie. Przez długi czas pachniało nawet sensacyjnym podium. Do TOP 3 ostatecznie zabrakło 0,6 punktu. Ale za to za plecami trzykrotnego mistrza olimpijskiego znalazł się Domen Prevc (130 m). Spośród pozostałych Polaków poprawił się Kacper Tomasiak (128 m). Bliżej niż wcześniej lądował Paweł Wąsek (127,5 m). Cieszynianin i tak mógł być z siebie zadowolony.

Wyniki 2. treningu:

1. Ren Nikaido (Japonia) - 88,5

2. Philipp Raimund (Niemcy) - 84,3

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 79,4

4. Kamil Stoch (Polska) - 78,8

5. Felix Hoffmann (Niemcy) - 78,4

…

16. Kacper Tomasiak (Polska) - 73

22. Paweł Wąsek (Polska) - 70,4

Kamil Stoch po raz pierwszy z czołowej dziesiątki wypadł dopiero w ostatniej dzisiejszej sesji (128,5 m). Maciej Maciusiak i tak się jednak ucieszył. A wszystko za sprawą Pawła Wąska. Jego lot na odległość 132,5 metra dał miejsce w TOP 10. Do pełni szczęścia brakowało tylko nieco lepszej próby Kacpra Tomasiaka (127,5 m). Widać, że nastolatek zapoznaje się jeszcze z dużym obiektem. Poza konkurencją znalazł się natomiast Domen Prevc (143,5 m), który w najlepszy z możliwych sposobów zrehabilitował się po drugim treningu.

Wyniki 3. treningu:

1. Domen Prevc (Słowenia) - 101,9

2. Philipp Raimund (Niemcy) - 86,2

3. Niko Kytoesaho (Finlandia) - 85,7

4. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 84,6

5. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - 83,5

…

7. Paweł Wąsek (Polska) - 82,3

15. Kamil Stoch (Polska) - 76,2

17. Kacper Tomasiak (Polska) - 75,2

