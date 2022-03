Czas na decydujące rozstrzygnięcia w Raw Air 2022 w skokach narciarskich. Przed nami niedzielne kwalifikacje i konkurs Pucharu Świata w Oslo. Czy Stefan Kraft obroni swoją przewagę w klasyfikacji generalnej turnieju? Na którym miejscu ostatecznie ukończy zmagania w Raw Air Kamil Stoch? Na te pytania odpowiedzi poznamy po kolejnych trzech punktowanych seriach.

Skoki: Oslo. Kamil Stoch z szansami na podium w Raw Air

Kamil Stoch do samego końca pozostaje w grze o podium klasyfikacji generalnej Raw Air 2022. Polak co prawda po sobotnich zmaganiach w Oslo jest szósty w cyklu, lecz ma stratę 10,6 pkt do trzeciego w turnieju Niemca Karla Geigera. Kamil Stoch wygrał wczorajsze kwalifikacje (prolog) przed konkursem, czym wzbudził apetyty polskich kibiców. Ostatecznie zawody nie były już tak udane dla dwukrotnego zwycięzcy Raw Air, lecz Stoch i tak okazał się najlepszym z Polaków i ukończył zmagania w konkursie na 11. pozycji. - "Cały sezon tak się układa. Potrafię wygrywać pojedyncze serie treningowe, czy kwalifikacyjne. Później konkurs nie układa się tak, jakbym chciał. Nie będę tego roztrząsał. Cały czas walczę, próbuję, staram się" - powiedział Kamil Stoch w rozmowie z Eurosportem po sobotnim konkursie.

W klasyfikacji generalnej Raw Air 2022 prowadzi Stefan Kraft, który wyprzedza o 15,1 pkt Ryoyu Kobayashiego i najprawdopodobniej między tymi dwoma zawodnikami rozegra się walka o triumf w cyklu. Warto przypomnieć, że obaj zawodnicy wygrywali już Raw Air - Austriak w 2017 r., natomiast Japończyk w 2019 r. Sobotni konkurs w Oslo wygrał Marius Lindvik, dla którego był to pierwszy triumf w Pucharze Świata w tej miejscowości. Na podium stanęli też Markus Eisenbichler oraz Robert Johansson. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na czele wciąż Ryoyu Kobayashi, który ma 67 punktów przewagi nad drugim Karlem Geigerem. Kamil Stoch zrównał się punktami z Piotrem Żyłą (319 pkt) i obecnie zajmują oni ex aequo 19. pozycję.

Skoki: Oslo. Gdzie oglądać dzisiaj kwalifikacje i konkurs w tv i online? (Transmisja)

Kwalifikacje (prolog) w Oslo odbędą się w niedzielę 6 marca o godzinie 14.00 i można je oglądać w tv na kanale Eurosport 1 oraz online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Transmisja konkursu indywidualnego w Oslo w ramach Raw Air 2022 w tv na kanałach Eurosport 1 i TVN oraz online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Początek konkursu dzisiaj o godzinie 15.45. Tekstowa relacja z kwalifikacji i konkursu w Oslo na sport.interia.pl.

