Stoch pofrunął w Planicy. Nagle zwrot akcji. Oto wyniki Polaków

Zgodnie z decyzją sztabu do Planicy nie pojechał Kacper Tomasiak. Nasz medalista z igrzysk olimpijskich w zeszły weekend zaliczył dosyć niebezpiecznie wyglądający upadek w Vikersund, przez co trenerzy stwierdzili, że "lepiej dmuchać na zimne".

Tym samym skład na rywalizację w ostatnich konkursach tego sezonu prezentował się następująco: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Klemens Joniak oraz Kamil Stoch. Dla sześciokrotnego olimpijczyka zawody w Planicy są ostatnimi startami w karierze.

Trening przed kwalifikacjami w Planicy. Starty przerwane

Kilka minut po godz. 8:00, w czwartkowy poranek, rozpoczął się oficjalny trening mężczyzn. Jako pierwszy z Polaków skakał Klemens Joniak, którego rozstawiono z numerem 14. Nasz skoczek osiągnął 164.5 m, co przełożyło się na 110.7 pkt, po swojej próbie był 11.

Kubacki wylądował o 4.5 m bliżej, jednak rekompensata za wiatr sprawiła, że łącznie zgromadził 118.9 pkt i wskoczył przed swojego kolegę z kadry. Z numerem 24. skakał Aleksander Zniszczoł. 32-latek zanotował 169.5 m i 138.0 pkt. Później przyszedł czas na Kamila Stocha.

Tuż przed skokiem naszej legendy pojawiły się spore komplikacje. Trening został zatrzymany na około 20 minut z powodu potrzeby poprawy zeskok. Zaraz po jednej sesji treningowej o godz. 9:00 miały ruszyć kwalifikacje, jednak cały plan opóźniał się coraz bardziej ze względu na narastające problemy.

W końcu Stoch skoczył - 179.5 m (145.9 pkt) - ale po jego próbie rywalizacja znów została wstrzymana. O godz. 9:30 miała zapaść ostateczna decyzja jury. Ale nie zapadła, wszystko odroczono do godz. 9:50.

"Niestety, nie zapowiada się na latanie w ten czwartkowy poranek" - pisał Michał Skiba.

"O 9:50 swoje skoki ma oddać trzech przedskoczków. Po nich ma zostać wznowiony trening" - przekazał portal Skijumping. I tak też się stało.

Piotr Żyła, czyli ostatni z "Biało-Czerwonych" zanotował zaledwie 112 m (96.4 pkt), zajmował trzecie miejsce od końca. Zaraz po zakończeniu treningu rozpoczną się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu.

Oto wyniki czwartkowego treningu w Planicy:

1. Stephan Embacher 218.5 m (AUT)

2. Kristoffer Eriksen Sundal 205.5 m (NOR)

3. Timi Zajc 200 m (SLO)

4. Domen Prevc 205 m (SLO)

5. Ryoyu Kobayashi 202.5 m (JPN)

....

44. Kamil Stoch 179.5 m

48. Aleksander Zniszczoł 169.5 m

53. Dawid Kubacki 160 m

55. Klemens Joniak 164.5 m

58. Piotr Żyła 112 m

