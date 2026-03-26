Stoch pofrunął w Planicy. Nagle zwrot akcji. Oto wyniki Polaków

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Aktualizacja

To już ostatnie momenty Pucharu Świata w skokach narciarskich sezonu 2025/26. Zgodnie z harmonogramem w czwartkowy poranek, o godz. 8:00, miał odbyć się trening przed kwalifikacjami do piątkowego konkursu w Planicy. Miał, ponieważ ze względu na wzmożone problemy rywalizacja musiała zostać przerwana w połowie stawki, po skoku Kamila Stocha. W końcu została wznowiona. Oto wyniki.

Zgodnie z decyzją sztabu do Planicy nie pojechał Kacper Tomasiak. Nasz medalista z igrzysk olimpijskich w zeszły weekend zaliczył dosyć niebezpiecznie wyglądający upadek w Vikersund, przez co trenerzy stwierdzili, że "lepiej dmuchać na zimne".

Tym samym skład na rywalizację w ostatnich konkursach tego sezonu prezentował się następująco: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Klemens Joniak oraz Kamil Stoch. Dla sześciokrotnego olimpijczyka zawody w Planicy są ostatnimi startami w karierze.

Apoloniusz Tajner: Konkursy po igrzyskach wypadają nam słabiej, niż byśmy oczekiwali. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Trening przed kwalifikacjami w Planicy. Starty przerwane

Kilka minut po godz. 8:00, w czwartkowy poranek, rozpoczął się oficjalny trening mężczyzn. Jako pierwszy z Polaków skakał Klemens Joniak, którego rozstawiono z numerem 14. Nasz skoczek osiągnął 164.5 m, co przełożyło się na 110.7 pkt, po swojej próbie był 11.

Kubacki wylądował o 4.5 m bliżej, jednak rekompensata za wiatr sprawiła, że łącznie zgromadził 118.9 pkt i wskoczył przed swojego kolegę z kadry. Z numerem 24. skakał Aleksander Zniszczoł. 32-latek zanotował 169.5 m i 138.0 pkt. Później przyszedł czas na Kamila Stocha.

Tuż przed skokiem naszej legendy pojawiły się spore komplikacje. Trening został zatrzymany na około 20 minut z powodu potrzeby poprawy zeskok. Zaraz po jednej sesji treningowej o godz. 9:00 miały ruszyć kwalifikacje, jednak cały plan opóźniał się coraz bardziej ze względu na narastające problemy.

W końcu Stoch skoczył - 179.5 m (145.9 pkt) - ale po jego próbie rywalizacja znów została wstrzymana. O godz. 9:30 miała zapaść ostateczna decyzja jury. Ale nie zapadła, wszystko odroczono do godz. 9:50.

"Niestety, nie zapowiada się na latanie w ten czwartkowy poranek" - pisał Michał Skiba.

"O 9:50 swoje skoki ma oddać trzech przedskoczków. Po nich ma zostać wznowiony trening" - przekazał portal Skijumping. I tak też się stało.

Piotr Żyła, czyli ostatni z "Biało-Czerwonych" zanotował zaledwie 112 m (96.4 pkt), zajmował trzecie miejsce od końca. Zaraz po zakończeniu treningu rozpoczną się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu.

Oto wyniki czwartkowego treningu w Planicy:

  • 1. Stephan Embacher 218.5 m (AUT)
  • 2. Kristoffer Eriksen Sundal 205.5 m (NOR)
  • 3. Timi Zajc 200 m (SLO)
  • 4. Domen Prevc 205 m (SLO)
  • 5. Ryoyu Kobayashi 202.5 m (JPN)
  • ....
  • 44. Kamil Stoch 179.5 m
  • 48. Aleksander Zniszczoł 169.5 m
  • 53. Dawid Kubacki 160 m
  • 55. Klemens Joniak 164.5 m
  • 58. Piotr Żyła 112 m

