Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stoch podjął decyzję przed ostatnimi skokami w Zakopanem. Klamka już zapadła

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Po Turnieju Czterech Skoczni karawana Pucharu Świata przeniosła się już do Zakopanego. Dla Kamila Stocha będą to ostatnie oficjalne skoki na ukochanej Wielkiej Krokwi. Nasz mistrz wierzy jest w stanie pokazać kibicom to, co prezentował przez ostatnią dekadę i znów dać wielkie powody do radości. 38-latek podjął już jedną z decyzji, a o wszystkim poinformował FIS w mediach społecznościowych.

Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym z numerem startowym 52 oraz kasku z flagą Polski, stojący na tle rozmytego stadionu podczas zawodów narciarskich. Na kamizelce widoczne logo sponsora Orlen.
Kamil Stoch Andrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Kamil Stoch w tym sezonie prezentuje formę bardzo sinusoidalną. Najlepszym przykładem tego stanu rzeczy jest niedawno zakończony Turniej Czterech Skoczni. Po konkursach w Oberstdorfie i Ga-Pa wydawało się bowiem, że trzykrotny triumfator imprezy w Insbrucku powinien wykonać krok do przodu.

W końcu nie od dziś wiadomo, że "kapryśna Bergisel" to jeden z ulubionych obiektów Stocha. Tym razem okazał się jednak złym miejscem na budowę formy dla Stocha. Polak nie przebrnął przez pierwszą serię konkursową, przegrywając w parze z młodym Austriakiem Maksymilianem Ortnerem.

Stoch wybrał utwór na Zakopane. Już wszystko jasne

Później przyszła poprawa w Bischofshofen i piękne pożegnanie zaplanowane przez organizatorów imprezy. Mogłoby się wydawać, że nie ma lepszego miejsca na rozkwit Stocha niż Zakopane i skoki na Wielkiej Krokwi. To właśnie tam przeniosła się karawana Pucharu Świata.

Nasz mistrz jak zawsze musiał wybrać piosenkę, przy której odda swój skok. Stoch postawił na absolutny klasyk autorstwa Marka Grechuty. W niedzielę 11 stycznia Kamil będzie skakać przy akompaniamencie jakże symbolicznej piosenki pt. "Dni, których nie znamy".

To doskonale komponuje się z faktem, że dla Stocha będą to ostatnie oficjalne próby w Zakopanem. Oczywiście to wszystko zakłada, że w niedzielę uda się na Wielkiej Krokwi skakać. Zapowiadane warunki mają być bowiem trudne, a wiatr może dochodzić nawet do siedmiu metrów na sekundę.

Thomas Thurnbichler po konkursie lotów w Oberstdorfie. WIDEOmateriały prasowemateriały prasowe
Kamil Stoch
Kamil StochGrzegorz MomotPAP
Kamil Stoch
Kamil StochGrzegorz MomotPAP
Sportowiec w kasku i goglach narciarskich z polską flagą, w stroju startowym oraz z nartą do skoków, przygotowuje się do swojego występu. W odbiciu gogli widoczne jest otoczenie skoczni narciarskiej.
Kamil StochGrzegorz MomotPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja