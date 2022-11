Reprezentanci Polski nie mogą zaliczyć piątkowego, trzyseriowego treningu do przesadnie udanych - zwłaszcza pierwsza odsłona ćwiczeń na Rukatunturi wypadła dosyć blado, bowiem najlepszy z "Biało-Czerwonych", Piotr Żyła, był w niej dopiero 19.

Potem było jednak trochę lepiej - w drugiej serii popularny "Wiewiór" i Dawid Kubacki weszli już do najlepszej dziesiątki, a wyczyn ten powtórzył również w ostatnim treningu Kamil Stoch, który zajął dokładnie 10. lokatę ex aequo z Danielem Tschofenigiem. Po swojej ostatniej próbie Stoch znalazł chwilę, by opowiedzieć nieco o swoich wrażeniach przed kamerą Eurosportu.

Dawid Kubacki po zwycięstwie w konkursie pucharu świata. „Ja jej po prostu nie lubię”- o skoczni w Wiśle. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Kamil Stoch po treningach w Ruce: Zadziałał efekt domina

"Martwi mnie to, że coś bardzo złego podziało się w technice i zamiast zabawy na śniegu jest po prostu 'męczenie się z łopatą'" - stwierdził pół żartem, pół serio Stoch, który w pierwszej i drugiej serii był odpowiednio 30. i 33., co z pewnością nie było dla niego zadowalającym rezultatem.

Na pytanie o to, co konkretnie zawiodło, 35-latek odrzekł: "Tak naprawdę wszystko po kolei, efekt domina. Nie wiem od czego zacząć, trzeba na nowo to obejrzeć i sprawdzić, co złego się dzieje" - orzekł skoczek, przed którym jak widać kilka bardzo dogłębnych analiz.

PŚ w Ruce. Fanów skoków czeka wczesne wstawanie w ten weekend

Wszyscy polscy kibice z pewnością trzymają kciuki, aby sobota była bardziej udana dla podopiecznych Thomasa Thurnbichlera. Pierwsze emocje z zawodami w Ruce już o godz. 07.30 - to właśnie wtedy odbędzie się bowiem przeniesiona z piątku seria kwalifikacyjna. Właściwy konkurs zacznie się równo o godz. 09.00.