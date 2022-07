Stoch po pierwszym konkursie w Wiśle: Drugie miejsce za Dawidem to jak wygrana

Polacy w bardzo dobrym stylu zaczęli letnie skakanie - podczas pierwszego konkursu w Wiśle pierwsze miejsce zdobył Dawid Kubacki, a drugie Kamil Stoch. Co więcej w pierwszej dziesiątce było jeszcze pięciu innych Polaków: Wolny, Kot, Żyła, Wąsek i Zniszczoł.

Po zakończeniu rywalizacji Kamil Stoch znalazł chwilę na to, by udzielić wywiadu telewizji TVP Sport.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch: Dzisiaj pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. WIDEO INTERIA.TV

Kamil Stoch: Każde podium jest czymś super

"Dla mnie to jest jak wygrana. Dawid latem jest niepokonany, nie łudziłem się, że uda mi się z nim wygrać" - stwierdził półżartem skoczek komentując fakt, że wyprzedził go tylko jeden zawodnik i był to akurat jego dobry kolega z zespołu "Biało-Czerwonych". "Każde podium jest super, bo to nagroda za pracę" - dodał po chwili.

Reklama

Jak podkreślił zawodnik, letnie skakanie bardzo mocno różni się od współzawodnictwa przeprowadzanego zimą. "Latem trudno jest ocenić formę, trzeba się nastawiać zadaniowo" - przyznał.

"Nie chcę mówić, kto miał szczęście, kto pecha, bo to nie ma sensu" - orzekł z kolei odnosząc się do mocno zmiennych warunków, jakie panowały dziś na skoczni.

"Ze swojej strony zrobiłem całą robotę, konkurs nie był na pewno łatwy. Zawody były prowadzone z niskiego rozbiegu, odległości bywały sporadycznie dłuższe, więc cieszę się, że Dawid pokazał kibicom daleki skok" - skwitował Kamil Stoch.

Letnie GP. Drugi konkurs w Wiśle już w niedzielę

Kolejna odsłona letniej rywalizacji na skoczni HS-134 już w niedzielę - początek drugiego konkursu indywidualnego zaplanowano na godz. 13.00.

Potem LGP przeniesie się do francuskiego Courchevel - jedyny konkurs odbędzie się tam 7 sierpnia.