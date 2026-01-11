Dla Kamila Stocha obecny sezon Pucharu Świata jest ostatnim w karierze. Choć 38-latek podkreśla, że stara się czerpać radość z każdego skoku, starty w Zakopanem zajmują w jego historii wyjątkowe miejsce. To na Wielkiej Krokwi, jako 12-latek, poszybował na 128 metrów, czym do dziś budzi zdumienie kibiców.

W 2011 roku symbolicznie przejął pałeczkę po Adamie Małyszu, odnosząc przed własną publicznością pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. W Zakopanem pięciokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium, po raz ostatni w 2020 roku.

"Wspomnienie wróciło i pojawiło się marzenie, żeby to wszystko wróciło w takim samym scenariuszu" - wyznał Stoch.

Kamil Stoch pożegnał się z Zakopanem. Oddał ukłon w stronę kibiców

W sobotę Kamila Stocha zabrakło w konkursie duetów. "Biało-czerwonych" reprezentowali Dawid Kubacki oraz Kacper Tomasiak. I chociaż Polacy zajęli 3. miejsce, dla wielu kibiców był to spory zawód, gdyż nie mogli obejrzeć w akcji trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

Podczas niedzielnego konkursu indywidualnego Kamil oddał skok na odległość 119,5 m, co nie pozwoliło mu uzyskać awansu do drugiej serii. Był to więc ostatni skok Stocha na Wielkiej Krokwi w ramach Pucharu Świata. Skoczek po swojej próbie długo machał kibicom, oddając nawet w ich stronę ukłon.

Ten weekend pod względem sportowym był dla mnie do niczego. Nie nadawałem się do wykonania najprostszych rzeczy. Marzyłem i wyobrażałem sobie, jak chciałbym oddawać tutaj skoki, jakie miałyby one być. Natomiast często z naszych marzeń, ambicji i chęci wynika zupełnie coś innego

"Chciałem oddać piękny i daleki skok, cieszyć się ze zwycięstwa, zaśpiewać hymn z kibicami i tak się z nimi pożegnać, ale pożegnałem się w inny sposób." - dodał.

Po skoku na Stocha czekali bliscy, w tym jego żona - Ewa Bilan-Stoch. Skoczek ze łzami w oczach wpadł w jej ramiona, co pokazało, jak wiele znaczył dla niego ten konkurs. Uścisk otrzymał także od dyrektora Pucharu Świata - Sandro Pertile.

Karol Nawrocki na trybunach Wielkiej Krokwi. Zakopane pożegnało mistrza

Już idąc ulicami Zakopanego, mijało się wielu kibiców z transparentami, na których znajdowały się miłe słowa pożegnania dla Stocha. Sam skoczek przyznał, że był wdzięczny kibicom, że przyjechali w tak dużej liczbie.

"Pod względem emocjonalnym i wspomnień, które ze mną zostaną, ten weekend będzie niesamowity, dzięki tym tysiącom ludzi, którzy tutaj przyszli. Kiedy jechałam wyciągiem na górę i machali do mnie oraz krzyczeli miłe słowa, wtedy uświadomiłam sobie, że nie ma znaczenia, jaki skok oddam, bo najważniejsze jest to, że tutaj jestem, że dotarłam do tego momentu i w taki sposób mogę się pożegnać, mając możliwość zrobić ukłon do kibiców." - opowiedział Stoch.

Kibice nie musieli tutaj przyjeżdżać - nie musieli, bo wiedzieli, jak ta zima wygląda, ale chcieli być ze mną przy tym ostatnim skoku

Na trybunach skoczni obecny był dziś także gość specjalny - prezydent RP, Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki, prezydent RP Grzegorz Momot PAP

"Nie mam grafiku pana prezydenta, ale jest mi bardzo miło, że najważniejszy człowiek w Polsce zaszczycił nas swoją obecnością i nam kibicował." - przyznał.

Z Zakopanego - Natalia Kapustka, Interia Sport.

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Kamil Stoch LUKASZ SZELAG/REPORTER Reporter

Kamil Stoch Grzegorz Mamot PAP